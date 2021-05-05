https://ria.ru/20210505/dtp-1731169805.html

В результате ДТП во Владимирской области погиб водитель большегруза

В результате ДТП во Владимирской области погиб водитель большегруза

Один человек погиб и четверо пострадали, включая трёх детей, в результате ДТП на трассе М7 "Волга" в Вязниковском районе Владимирской области, сообщило УМВД по... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T10:26

2021-05-05T10:26

2021-05-05T10:26

авто

владимирская область

происшествия

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РЯЗАНЬ, 5 мая - РИА Новости. Один человек погиб и четверо пострадали, включая трёх детей, в результате ДТП на трассе М7 "Волга" в Вязниковском районе Владимирской области, сообщило УМВД по региону.Авария произошла 5 мая около 6.00 на 287 км ФАД М7 "Волга" в Вязниковском районе. По предварительной информации, водитель большегрузного автомобиля, следуя в сторону Москвы, не справился с управлением, допустил столкновение со следовавшим в попутном направлении легковым автомобилем, после чего выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с другим большегрузом."По состоянию на 09.15, известно об одном погибшем, водителе большегрузного авто, и четверых пострадавших, в том числе троих несовершеннолетних (8, 10, 17 лет), доставленных в медицинское учреждение", - значится в сообщении.На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники полиции и экстренные службы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20210424/molniya-1729754586.html

владимирская область

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2021

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авто, владимирская область, происшествия