https://ria.ru/20210505/donbass-1731167702.html

Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе

Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе

Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T10:00

2021-05-05T10:00

2021-05-05T10:01

ситуация в днр и лнр

сцкк

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Во вторник в ДНР заявили о четырех обстрелах со стороны украинских силовиков."За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило два раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь по окраинам Донецка, выпустив при этом 10 артснарядов и шесть гранат."Попытки ДНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины по всем фактам нарушений режима прекращения огня были проигнорированы украинской стороной в СЦКК. На все наши обращения приходил неизменный ответ: обстрел не подтверждаем", - добавил представитель ведомства.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210505/ukraina-1731115974.html

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

украина

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ситуация в днр и лнр, сцкк, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), украина, в мире