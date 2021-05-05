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Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе
Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе
Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T10:00
2021-05-05T10:01
ситуация в днр и лнр
сцкк
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Во вторник в ДНР заявили о четырех обстрелах со стороны украинских силовиков."За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило два раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь по окраинам Донецка, выпустив при этом 10 артснарядов и шесть гранат."Попытки ДНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины по всем фактам нарушений режима прекращения огня были проигнорированы украинской стороной в СЦКК. На все наши обращения приходил неизменный ответ: обстрел не подтверждаем", - добавил представитель ведомства.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210505/ukraina-1731115974.html
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
украина
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), украина, в мире

Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе

10:00 05.05.2021 (обновлено: 10:01 05.05.2021)
 
© AP Photo / Anatolii StepanovСолдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе
Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© AP Photo / Anatolii Stepanov
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Во вторник в ДНР заявили о четырех обстрелах со стороны украинских силовиков.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило два раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по окраинам Донецка, выпустив при этом 10 артснарядов и шесть гранат.
"Попытки ДНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины по всем фактам нарушений режима прекращения огня были проигнорированы украинской стороной в СЦКК. На все наши обращения приходил неизменный ответ: обстрел не подтверждаем", - добавил представитель ведомства.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд и посол США в Украине Джеффри Пайетта на площади Независимости в Киеве. 11 декабря 2013 - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
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Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
 
Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)УкраинаВ мире
 
 
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