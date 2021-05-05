Тунисский депутат выступила в парламенте в бронежилете и шлеме
КАИР, 5 мая – РИА Новости. Депутат парламента Туниса Абир Муси выступила на заседании законодательного органа в бронежилете и мотоциклетном шлеме, критикуя лишение ее депутатской неприкосновенности.
Видео выступления в парламенте опубликовала в Facebook сама Муси, возглавляющая оппозиционную Свободную конституционную партию Туниса.
"Свидетельствую перед тунисцами, что в эту славную эпоху, эпоху демократии, как говорят некоторые, оппозиционер вынуждена надеть мотоциклетный шлем и бронежилет, выполняя свою работу в парламенте", - заявила Муси в ходе своего выступления.
Муси регулярно конфликтует со спикером парламента Туниса Рашидом аль-Ганнуши, главой исламистской партии "ан-Нахда".
В начале апреля аль-Ганнуши принял решение лишить Муси охраны в виде сотрудников президентской службы безопасности, охранявших депутата несколько месяцев из-за поступающих в ее адрес угроз. В ответ на это решение Муси заявила, что оно по сути "зеленый свет" для желающих напасть на нее или даже ликвидировать. По ее словам, за ее безопасность теперь ответственен лично спикер парламента.
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