https://ria.ru/20210505/deputat-1731154049.html

Тунисский депутат выступила в парламенте в бронежилете и шлеме

Тунисский депутат выступила в парламенте в бронежилете и шлеме

Депутат парламента Туниса Абир Муси выступила на заседании законодательного органа в бронежилете и мотоциклетном шлеме, критикуя лишение ее депутатской... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T01:55

2021-05-05T01:55

2021-05-05T01:55

тунис (страна)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/106631/92/1066319256_0:135:2500:1541_1920x0_80_0_0_1f2308a2ceb40bcf1602a10535ca585d.jpg

КАИР, 5 мая – РИА Новости. Депутат парламента Туниса Абир Муси выступила на заседании законодательного органа в бронежилете и мотоциклетном шлеме, критикуя лишение ее депутатской неприкосновенности.Видео выступления в парламенте опубликовала в Facebook сама Муси, возглавляющая оппозиционную Свободную конституционную партию Туниса.Муси регулярно конфликтует со спикером парламента Туниса Рашидом аль-Ганнуши, главой исламистской партии "ан-Нахда".В начале апреля аль-Ганнуши принял решение лишить Муси охраны в виде сотрудников президентской службы безопасности, охранявших депутата несколько месяцев из-за поступающих в ее адрес угроз. В ответ на это решение Муси заявила, что оно по сути "зеленый свет" для желающих напасть на нее или даже ликвидировать. По ее словам, за ее безопасность теперь ответственен лично спикер парламента.

https://ria.ru/20210130/miting-1595310087.html

тунис (страна)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тунис (страна), в мире