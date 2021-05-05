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Миронов потребовал ужесточить наказание за браконьерство
Миронов потребовал ужесточить наказание за браконьерство
Лидер партии "Справедливая Россия – за правду" Сергей Миронов сообщил, что фракция СР в Госдуме готова внести в уголовный и административный кодексы изменения... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T17:10
2021-05-05T17:24
россия
сергей миронов
справедливая россия
госдума рф
калязин
тверская область
общество
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КАЛЯЗИН (Тверская обл.), 5 мая – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – за правду" Сергей Миронов сообщил, что фракция СР в Госдуме готова внести в уголовный и административный кодексы изменения по ужесточению наказания за браконьерство.В среду Миронов принял участие в мероприятии по выпуску мальков стерляди в Волгу. Выпуск 135 тысяч мальков в природную среду состоялся в городе Калязине Тверской области и был произведен специалистами филиала по пресноводному рыбному хозяйству ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии"."Фракция "Справедливая Россия" готова внести изменения в уголовный и административный кодексы РФ по ужесточению наказания за браконьерство", - сказал Миронов журналистам после мероприятия. Он отметил, что браконьеры "не думают ни о чем" и "бездумно тратят наше природное богатство".Также глава партии заметил, что в Волге "сегодня стерляди днем с огнем не найти", при этом этот вид занесен в Красную книгу."В чем причина? Первое - это особый режим водостока Волги со всеми ее плотинами и водохранилищами. Второе – это, конечно, экология, ведь река сильно загрязнена. И третье – браконьерство. За это зло, действительно, нужно наказывать", - считает политик.Также Миронов высказался за введение госмонополии на оборот рыбы осетровых пород. "Я и мои коллеги по партии "Справедливая Россия – За правду" считаем, что необходимо вводить государственную монополию на оборот рыбы осетровых пород… Сегодня так называемые частные компании – практически все браконьеры", - отметил Миронов.
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россия, сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, калязин, тверская область, общество

Миронов потребовал ужесточить наказание за браконьерство

17:10 05.05.2021 (обновлено: 17:24 05.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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КАЛЯЗИН (Тверская обл.), 5 мая – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – за правду" Сергей Миронов сообщил, что фракция СР в Госдуме готова внести в уголовный и административный кодексы изменения по ужесточению наказания за браконьерство.
В среду Миронов принял участие в мероприятии по выпуску мальков стерляди в Волгу. Выпуск 135 тысяч мальков в природную среду состоялся в городе Калязине Тверской области и был произведен специалистами филиала по пресноводному рыбному хозяйству ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии".
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"Фракция "Справедливая Россия" готова внести изменения в уголовный и административный кодексы РФ по ужесточению наказания за браконьерство", - сказал Миронов журналистам после мероприятия. Он отметил, что браконьеры "не думают ни о чем" и "бездумно тратят наше природное богатство".
Также глава партии заметил, что в Волге "сегодня стерляди днем с огнем не найти", при этом этот вид занесен в Красную книгу.
"В чем причина? Первое - это особый режим водостока Волги со всеми ее плотинами и водохранилищами. Второе – это, конечно, экология, ведь река сильно загрязнена. И третье – браконьерство. За это зло, действительно, нужно наказывать", - считает политик.
Также Миронов высказался за введение госмонополии на оборот рыбы осетровых пород. "Я и мои коллеги по партии "Справедливая Россия – За правду" считаем, что необходимо вводить государственную монополию на оборот рыбы осетровых пород… Сегодня так называемые частные компании – практически все браконьеры", - отметил Миронов.
 
РоссияСергей МироновСправедливая РоссияГосдума РФКалязинТверская областьОбщество
 
 
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