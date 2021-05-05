https://ria.ru/20210505/belorussiya-1731236348.html

G7 призвала власти Белоруссии провести новые выборы

G7 призвала власти Белоруссии провести новые выборы

G7 призывает власти Белоруссии отпустить политзаключенных и провести новые выборы, говорится в коммюнике "группы семи". РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T20:14

2021-05-05T20:14

2021-05-05T20:32

g7

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155155/90/1551559083_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_2bf676a94fe2137d6e33d9e4c9070e93.jpg

ЛОНДОН, 5 мая – РИА Новости, Мария Табак. G7 призывает власти Белоруссии отпустить политзаключенных и провести новые выборы, говорится в коммюнике "группы семи"."Мы глубоко обеспокоены политическим кризисом и кризисом с правами человека после мошеннических президентских выборов в августе 2020 года в Белоруссии. Мы призываем режим имплементировать рекомендации независимой экспертной группы ОБСЕ, отпустить всех тех, кто был несправедливо посажен в тюрьму за выражение своих демократических чаяний, и положить конец продолжающемуся подавлению прав человека и фундаментальных свобод", - говорится в коммюнике."Семерка" отмечает, что выступает также против гонений на журналистов."Мы призываем режим провести новые, свободные и честные выборы при международном наблюдении", - отмечается в документе.G7 подчеркивает, что будет поддерживать "демократические чаяния" белорусского народа.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, они не признали выборы свободными и демократичными, а Лукашенко – избранным президентом. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли об ответе на санкции - в частности, о контрмерах политического характера говорил МИД.

https://ria.ru/20210505/sanktsii-1731235425.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210505/belorussiya-1731233096.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

g7, белоруссия, в мире