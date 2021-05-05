G7 призвала власти Белоруссии провести новые выборы
20:14 05.05.2021 (обновлено: 20:32 05.05.2021)
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ЛОНДОН, 5 мая – РИА Новости, Мария Табак. G7 призывает власти Белоруссии отпустить политзаключенных и провести новые выборы, говорится в коммюнике "группы семи".
"Мы глубоко обеспокоены политическим кризисом и кризисом с правами человека после мошеннических президентских выборов в августе 2020 года в Белоруссии. Мы призываем режим имплементировать рекомендации независимой экспертной группы ОБСЕ, отпустить всех тех, кто был несправедливо посажен в тюрьму за выражение своих демократических чаяний, и положить конец продолжающемуся подавлению прав человека и фундаментальных свобод", - говорится в коммюнике.
"Семерка" отмечает, что выступает также против гонений на журналистов.
"Мы призываем режим провести новые, свободные и честные выборы при международном наблюдении", - отмечается в документе.
G7 подчеркивает, что будет поддерживать "демократические чаяния" белорусского народа.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, они не признали выборы свободными и демократичными, а Лукашенко – избранным президентом. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли об ответе на санкции - в частности, о контрмерах политического характера говорил МИД.
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