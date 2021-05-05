https://ria.ru/20210505/belorussiya-1731174743.html

Белорусская газета получила предупреждение за интервью с Тихановской

Белорусская газета получила предупреждение за интервью с Тихановской

Редакция негосударственной региональной газеты в Белоруссии Intex-press получила предупреждение министерства информации страны за публикацию интервью с лидером... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T11:19

2021-05-05T11:19

2021-05-05T11:27

светлана тихановская

кгб белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

литва

в мире

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МИНСК, 5 мая – РИА Новости. Редакция негосударственной региональной газеты в Белоруссии Intex-press получила предупреждение министерства информации страны за публикацию интервью с лидером оппозиции, экс-кандидатом на пост президента Светланой Тихановской, сообщила в среду Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).Ранее главному редактору брестского издания Intex-press Владимиру Янукевичу было вынесено прокурорское предупреждение за интервью с Тихановской, ведомство указало, что политик является обвиняемой по ряду уголовных дел и скрывается от следствия. На редактора было составлено два административных протокола за нарушение законодательства о СМИ, по одному из которых судом уже назначен штраф, и начата проверка о целесообразности возбуждения уголовного дела по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. Прокуратура Брестской области республики сообщила, что текстовая версия интервью и его видеозапись были признаны экстремистскими материалами."Четвертого мая редакция Intex-press получила письменное предупреждение от министерства информации. Оно пришло по электронной почте", - говорится в сообщении ассоциации на ее сайте.По данным ассоциации, "в документе говорится, что решением суда Барановичского района и города Барановичи интервью со Светланой Тихановской, опубликованное в газете 14 апреля, признано экстремистским, в связи с чем мининформ "предупреждает юридическое лицо, на которое возложены функции редакции газеты Intex-press, ООО "Издательский дом "Интекс-пресс", о недопустимости нарушения требований статьи 38 "Закона о СМИ" и сообщает, что "допущенные нарушения необходимо устранить" и уведомить об этом министерство до 14 мая".В сообщении говорится, что редакция сняла интервью с Тихановской со своего сайта и удалила с YouTube-канала 29 апреля, когда на сайте Генпрокуратуры появилась информация о судебном решении, признавшем интервью экстремистским. Также БАЖ заявило, что редакция издания столкнулась с проблемами по распространению газеты как в рознице, так и по подписке.Вынесение предупреждения может повлечь приостановку выпуска СМИ, если нарушение не будет устранено, а неоднократное в течение года – прекращение.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Выехавшая в Литву Тихановская включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.

https://ria.ru/20210504/prigovor-1731108077.html

https://ria.ru/20210409/tikhanovskaya-1727623414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, кгб белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире