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Праздничный автопробег: в Красноярске поздравили ветеранов с Днем Победы

Праздничный автопробег: в Красноярске поздравили ветеранов с Днем Победы

Полицейские в Красноярске к празднику Победы организовали масштабный автопробег на ретро-автомобилях военных лет. Остановками на пути автоколонны стали дворы домов, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны.

2021-05-05T11:52

2021-05-05T11:52

2021-05-05T11:52

ветераны

день победы

видео

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Для них артисты ансамбля “Голоса Енисея” – сотрудники различных подразделений краевой полиции – под аккомпанемент оркестра исполнили военные песни.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Праздничный автопробег: в Красноярске поздравили ветеранов с Днем Победы Праздничный автопробег: в Красноярске поздравили ветеранов с Днем Победы 2021-05-05T11:52 true PT1M00S

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