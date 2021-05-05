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Праздничный автопробег: в Красноярске поздравили ветеранов с Днем Победы
Праздничный автопробег: в Красноярске поздравили ветеранов с Днем Победы
Полицейские в Красноярске к празднику Победы организовали масштабный автопробег на ретро-автомобилях военных лет. Остановками на пути автоколонны стали дворы домов, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны.
2021-05-05T11:52
2021-05-05T11:52
ветераны
день победы
видео
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Для них артисты ансамбля “Голоса Енисея” – сотрудники различных подразделений краевой полиции – под аккомпанемент оркестра исполнили военные песни.
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353
60
Праздничный автопробег: в Красноярске поздравили ветеранов с Днем Победы
Праздничный автопробег: в Красноярске поздравили ветеранов с Днем Победы
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ветераны, день победы, видео, видео
Праздничный автопробег: в Красноярске поздравили ветеранов с Днем Победы
Полицейские в Красноярске к празднику Победы организовали масштабный автопробег на ретро-автомобилях военных лет. Остановками на пути автоколонны стали дворы домов, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны.
2021-05-05T11:52
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Праздничный автопробег: в Красноярске поздравили ветеранов с Днем Победы

11:52 05.05.2021
 
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Полицейские в Красноярске к празднику Победы организовали масштабный автопробег на ретро-автомобилях военных лет. Остановками на пути автоколонны стали дворы домов, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны.
Для них артисты ансамбля “Голоса Енисея” – сотрудники различных подразделений краевой полиции – под аккомпанемент оркестра исполнили военные песни.
 
ВетераныДень ПобедыВидео
 
 
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