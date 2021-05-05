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Каждый четвертый россиянин приобрел машину в кредит
Каждый четвертый россиянин приобрел машину в кредит
Более половины российских автовладельцев приобрели машину на собственные средства, чуть больше четверти - в кредит, при этом самыми популярными у россиян... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T07:34
2021-05-05T08:30
россия
авто
общество
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Более половины российских автовладельцев приобрели машину на собственные средства, чуть больше четверти - в кредит, при этом самыми популярными у россиян являются седаны, говорится в исследовании "Росгосстрах банка", которое есть в распоряжении РИА Новости.Больше половины (58%) российских автовладельцев при последней покупке приобрели подержанный автомобиль: 36% выбрали иномарку зарубежной или российский сборки, 22% - авто отечественного производства. Остальные отдали предпочтение новой машине: 27% купили иномарку, 15% - автомобиль российского автопрома.Самый популярный у россиян тип кузова автомобиля - седан, его приобрели 45% российских автомобилистов. Еще 17% водителей сделали выбор в пользу хэтчбека, а 12% опрошенных купили универсал. Далее по популярности расположились кроссоверы - их предпочли 12% респондентов, а также купе и минивены - их отметили по 3% опрошенных. В меньшинстве остались прочие модели (пикап, лифтбэк), набрав менее 3%.Эксперты также описали "портрет" среднестатистического владельца автомобиля - это семейный работающий мужчина в возрасте 26-35 лет, с водительским стажем порядка 5 лет, который ездит на подержанной иномарке российской сборки, купленной на собственные средства и для нужд семьи.Типичный владелец авто зарабатывает в среднем 25-50 тысяч рублей в месяц, живет в собственной квартире, старается соблюдать правила дорожного движения, не намерен в ближайшее время менять автомобиль, а ремонт, сервисное обслуживание и технический осмотр планирует осуществлять в ближайшей к дому автомастерcкой.
https://ria.ru/20210114/tseny-1592883265.html
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россия, авто, общество

Каждый четвертый россиянин приобрел машину в кредит

07:34 05.05.2021 (обновлено: 08:30 05.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтосалон Бентли в Москве
Автосалон Бентли в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Более половины российских автовладельцев приобрели машину на собственные средства, чуть больше четверти - в кредит, при этом самыми популярными у россиян являются седаны, говорится в исследовании "Росгосстрах банка", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Каждый четвертый обладатель личного транспорта (27%) купил машину в кредит, взяли в долг у родственников и друзей для приобретения личного транспорта 12%, еще 5% получили заветное авто в подарок", - выяснили эксперты. Остальные россияне (57%) приобрели автомобиль на собственные средства.
Больше половины (58%) российских автовладельцев при последней покупке приобрели подержанный автомобиль: 36% выбрали иномарку зарубежной или российский сборки, 22% - авто отечественного производства. Остальные отдали предпочтение новой машине: 27% купили иномарку, 15% - автомобиль российского автопрома.
Самый популярный у россиян тип кузова автомобиля - седан, его приобрели 45% российских автомобилистов. Еще 17% водителей сделали выбор в пользу хэтчбека, а 12% опрошенных купили универсал. Далее по популярности расположились кроссоверы - их предпочли 12% респондентов, а также купе и минивены - их отметили по 3% опрошенных. В меньшинстве остались прочие модели (пикап, лифтбэк), набрав менее 3%.
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Эксперты также описали "портрет" среднестатистического владельца автомобиля - это семейный работающий мужчина в возрасте 26-35 лет, с водительским стажем порядка 5 лет, который ездит на подержанной иномарке российской сборки, купленной на собственные средства и для нужд семьи.
Типичный владелец авто зарабатывает в среднем 25-50 тысяч рублей в месяц, живет в собственной квартире, старается соблюдать правила дорожного движения, не намерен в ближайшее время менять автомобиль, а ремонт, сервисное обслуживание и технический осмотр планирует осуществлять в ближайшей к дому автомастерcкой.
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