https://ria.ru/20210505/avtomobil-1731159562.html

Каждый четвертый россиянин приобрел машину в кредит

Каждый четвертый россиянин приобрел машину в кредит

Более половины российских автовладельцев приобрели машину на собственные средства, чуть больше четверти - в кредит, при этом самыми популярными у россиян... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T07:34

2021-05-05T07:34

2021-05-05T08:30

россия

авто

общество

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Более половины российских автовладельцев приобрели машину на собственные средства, чуть больше четверти - в кредит, при этом самыми популярными у россиян являются седаны, говорится в исследовании "Росгосстрах банка", которое есть в распоряжении РИА Новости.Больше половины (58%) российских автовладельцев при последней покупке приобрели подержанный автомобиль: 36% выбрали иномарку зарубежной или российский сборки, 22% - авто отечественного производства. Остальные отдали предпочтение новой машине: 27% купили иномарку, 15% - автомобиль российского автопрома.Самый популярный у россиян тип кузова автомобиля - седан, его приобрели 45% российских автомобилистов. Еще 17% водителей сделали выбор в пользу хэтчбека, а 12% опрошенных купили универсал. Далее по популярности расположились кроссоверы - их предпочли 12% респондентов, а также купе и минивены - их отметили по 3% опрошенных. В меньшинстве остались прочие модели (пикап, лифтбэк), набрав менее 3%.Эксперты также описали "портрет" среднестатистического владельца автомобиля - это семейный работающий мужчина в возрасте 26-35 лет, с водительским стажем порядка 5 лет, который ездит на подержанной иномарке российской сборки, купленной на собственные средства и для нужд семьи.Типичный владелец авто зарабатывает в среднем 25-50 тысяч рублей в месяц, живет в собственной квартире, старается соблюдать правила дорожного движения, не намерен в ближайшее время менять автомобиль, а ремонт, сервисное обслуживание и технический осмотр планирует осуществлять в ближайшей к дому автомастерcкой.

https://ria.ru/20210114/tseny-1592883265.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200301/1566214527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авто, общество