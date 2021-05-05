https://ria.ru/20210505/archeology-1729662038.html
Ученые установили связь между галлюцинациями и наскальной живописью
Ученые установили связь между галлюцинациями и наскальной живописью
Ученые провели исследование, доказывающее связь между галлюцинациями и наскальной живописью, сообщает археологический журнал Time and Mind. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T05:15
2021-05-05T05:15
2021-05-05T05:15
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археология
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Ученые провели исследование, доказывающее связь между галлюцинациями и наскальной живописью, сообщает археологический журнал Time and Mind.Израильские ученые предположили, что рисунки создавались древними людьми в измененном состоянии сознания из-за нехватки воздуха. Яфит Кедар, Гил Кедар и Ран Баркай отмечают, что естественная концентрация кислорода в атмосфере составляет 21 процент. Изображения делались в удаленных уголках пещер, и художники зажигали там факелы.При помощи специальной техники исследователи выяснили, как в таких условиях изменяется концентрация кислорода. В узких проходах его уровень опускается ниже 18 процентов. Такое содержание кислорода в воздухе вызывает гипоксию, и как следствие, у людей возникают галлюцинации, в частности — ощущение полета или парения. Ученые пришли к выводу, что наши предки могли специально забираться вглубь пещер, чтобы достичь измененного состояния сознания и таким образом найти вдохновение или соприкоснуться с космосом. Конечно, рисунки есть и в больших помещениях, в том числе и рядом с выходами. Ученые не отрицают, что их создатели также могли переживать галлюцинаторный опыт, но их исследование было посвящено изучению именно труднодоступных мест.
https://ria.ru/20210414/neolit-1728283464.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, археология
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости.
Ученые провели исследование, доказывающее связь между галлюцинациями и наскальной живописью, сообщает
археологический журнал Time and Mind.
Израильские ученые предположили, что рисунки создавались древними людьми в измененном состоянии сознания из-за нехватки воздуха.
Яфит Кедар, Гил Кедар и Ран Баркай отмечают, что естественная концентрация кислорода в атмосфере составляет 21 процент. Изображения делались в удаленных уголках пещер, и художники зажигали там факелы.
При помощи специальной техники исследователи выяснили, как в таких условиях изменяется концентрация кислорода. В узких проходах его уровень опускается ниже 18 процентов. Такое содержание кислорода в воздухе вызывает гипоксию, и как следствие, у людей возникают галлюцинации, в частности — ощущение полета или парения.
Ученые пришли к выводу, что наши предки могли специально забираться вглубь пещер, чтобы достичь измененного состояния сознания и таким образом найти вдохновение или соприкоснуться с космосом.
"Интерпретируя эксплуатацию глубоких пещер во времена позднего палеолита, нам следует учитывать, что люди могли рассматривать впадины на поверхности или внутри в пещерах как часть своей космогонии", — говорят исследователи.
Конечно, рисунки есть и в больших помещениях, в том числе и рядом с выходами. Ученые не отрицают, что их создатели также могли переживать галлюцинаторный опыт, но их исследование было посвящено изучению именно труднодоступных мест.