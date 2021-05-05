https://ria.ru/20210505/archeology-1729662038.html

Ученые установили связь между галлюцинациями и наскальной живописью

Ученые установили связь между галлюцинациями и наскальной живописью

Ученые провели исследование, доказывающее связь между галлюцинациями и наскальной живописью, сообщает археологический журнал Time and Mind. РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T05:15

2021-05-05T05:15

2021-05-05T05:15

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археология

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Ученые провели исследование, доказывающее связь между галлюцинациями и наскальной живописью, сообщает археологический журнал Time and Mind.Израильские ученые предположили, что рисунки создавались древними людьми в измененном состоянии сознания из-за нехватки воздуха. Яфит Кедар, Гил Кедар и Ран Баркай отмечают, что естественная концентрация кислорода в атмосфере составляет 21 процент. Изображения делались в удаленных уголках пещер, и художники зажигали там факелы.При помощи специальной техники исследователи выяснили, как в таких условиях изменяется концентрация кислорода. В узких проходах его уровень опускается ниже 18 процентов. Такое содержание кислорода в воздухе вызывает гипоксию, и как следствие, у людей возникают галлюцинации, в частности — ощущение полета или парения. Ученые пришли к выводу, что наши предки могли специально забираться вглубь пещер, чтобы достичь измененного состояния сознания и таким образом найти вдохновение или соприкоснуться с космосом. Конечно, рисунки есть и в больших помещениях, в том числе и рядом с выходами. Ученые не отрицают, что их создатели также могли переживать галлюцинаторный опыт, но их исследование было посвящено изучению именно труднодоступных мест.

https://ria.ru/20210414/neolit-1728283464.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, археология