https://ria.ru/20210504/voyska-1731142361.html

NI призвал США "держаться подальше" от российских войск

NI призвал США "держаться подальше" от российских войск

Автор американского издания The National Interest Бонни Кристиан призвал США избегать столкновения с российской армией в Сирии и Восточной Европе. РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T21:32

2021-05-04T21:32

2021-05-04T21:56

россия

восточная европа

москва

сирия

сша

украина

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Автор американского издания The National Interest Бонни Кристиан призвал США избегать столкновения с российской армией в Сирии и Восточной Европе.По мнению эксперта, Байден должен минимизировать риски вооруженного конфликта с Россией. Для этого автор публикации предлагает Соединенным Штатам вернуться в Договор по открытому небу, а также вывести войска из Сирии.Кристиан уверен, что США следует также "держаться подальше" от российской армии и в Восточной Европе, особенно на Украине. Он напомнил, что Москва отвела войска от границ с этим государством. Но даже если Россия решит наращивать силы на востоке, это не может стать оправданием для того, чтобы США развязали конфликт, считает эксперт. По его мнению, интересы Штатов в этом регионе недостаточно велики, чтобы можно было пойти на такой шаг."Жизненные интересы включают безопасность, суверенитет, территориальную целостность и силовые позиции Вашингтона", — пишет автор.Кристиан считает, что даже если Украина целиком войдет в состав России, это едва ли повлияет на безопасность США.

https://radiosputnik.ria.ru/20210414/konflikt-1728187496.html

россия

восточная европа

москва

сирия

сша

украина

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россия, восточная европа, москва, сирия, сша, украина