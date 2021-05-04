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NI призвал США "держаться подальше" от российских войск
NI призвал США "держаться подальше" от российских войск
Автор американского издания The National Interest Бонни Кристиан призвал США избегать столкновения с российской армией в Сирии и Восточной Европе. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T21:32
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россия
восточная европа
москва
сирия
сша
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Автор американского издания The National Interest Бонни Кристиан призвал США избегать столкновения с российской армией в Сирии и Восточной Европе.По мнению эксперта, Байден должен минимизировать риски вооруженного конфликта с Россией. Для этого автор публикации предлагает Соединенным Штатам вернуться в Договор по открытому небу, а также вывести войска из Сирии.Кристиан уверен, что США следует также "держаться подальше" от российской армии и в Восточной Европе, особенно на Украине. Он напомнил, что Москва отвела войска от границ с этим государством. Но даже если Россия решит наращивать силы на востоке, это не может стать оправданием для того, чтобы США развязали конфликт, считает эксперт. По его мнению, интересы Штатов в этом регионе недостаточно велики, чтобы можно было пойти на такой шаг."Жизненные интересы включают безопасность, суверенитет, территориальную целостность и силовые позиции Вашингтона", — пишет автор.Кристиан считает, что даже если Украина целиком войдет в состав России, это едва ли повлияет на безопасность США.
https://radiosputnik.ria.ru/20210414/konflikt-1728187496.html
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россия, восточная европа, москва, сирия, сша, украина

NI призвал США "держаться подальше" от российских войск

21:32 04.05.2021 (обновлено: 21:56 04.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкУчения российских военнослужащих на военной базе в Абхазии
Учения российских военнослужащих на военной базе в Абхазии - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Автор американского издания The National Interest Бонни Кристиан призвал США избегать столкновения с российской армией в Сирии и Восточной Европе.
По мнению эксперта, Байден должен минимизировать риски вооруженного конфликта с Россией. Для этого автор публикации предлагает Соединенным Штатам вернуться в Договор по открытому небу, а также вывести войска из Сирии.
"Хотя американские и российские силы официально не воюют в этой стране, <…> их близость друг к другу создает такой неоправданный риск", — говорится в статье.
Кристиан уверен, что США следует также "держаться подальше" от российской армии и в Восточной Европе, особенно на Украине. Он напомнил, что Москва отвела войска от границ с этим государством. Но даже если Россия решит наращивать силы на востоке, это не может стать оправданием для того, чтобы США развязали конфликт, считает эксперт. По его мнению, интересы Штатов в этом регионе недостаточно велики, чтобы можно было пойти на такой шаг.
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"Жизненные интересы включают безопасность, суверенитет, территориальную целостность и силовые позиции Вашингтона", — пишет автор.
Кристиан считает, что даже если Украина целиком войдет в состав России, это едва ли повлияет на безопасность США.
 
РоссияВосточная ЕвропаМоскваСирияСШАУкраина
 
 
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