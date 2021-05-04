https://ria.ru/20210504/vaktsinatsiya-1731131194.html

В ЕС обещали добавить в паспорт вакцинации третьи страны

В ЕС обещали добавить в паспорт вакцинации третьи страны

Министр туризма Италии Массимо Гаравалья заявил, что получил от еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, курирующего в Еврокомиссии (ЕК)... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T19:25

2021-05-04T19:25

2021-05-04T19:25

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РИМ, 4 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Министр туризма Италии Массимо Гаравалья заявил, что получил от еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, курирующего в Еврокомиссии (ЕК) политику в области вакцинации, заверение о том, что к европейскому паспорту вакцинации смогут присоединиться страны, где используют не только зарегистрированные в ЕС вакцины."Я попросил и получил от комиссара Бретона максимальное обязательство ускорить введение цифрового сертификата вакцинации и расширить его на третьи страны, которые хотят восстановить туристический поток в Европу", - сказал он на пресс-конференции по итогам виртуальной встречи министров туризма стран "большой двадцатки"В этой связи министр привел в пример важность для Италии американского и британского туристических рынков."Бретон заверил нас, что сертификат будет открыт для вступления третьих стран. Таким образом, иностранный турист, который хочет провести отпуск в Италии, должен будет показать паспорт вакцинации, сертификат об иммунитете или отрицательный тест, сделанный в последние 48 часов. Этого хватит для того, чтобы избежать карантина", - сказал Гаравалья.

https://radiosputnik.ria.ru/20210503/slutskiy-1731026077.html

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, здоровье - общество, еврокомиссия, италия, в мире