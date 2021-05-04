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В ЕС обещали добавить в паспорт вакцинации третьи страны
В ЕС обещали добавить в паспорт вакцинации третьи страны
Министр туризма Италии Массимо Гаравалья заявил, что получил от еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, курирующего в Еврокомиссии (ЕК)... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T19:25
2021-05-04T19:25
новости - туризм
здоровье - общество
еврокомиссия
италия
в мире
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РИМ, 4 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Министр туризма Италии Массимо Гаравалья заявил, что получил от еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, курирующего в Еврокомиссии (ЕК) политику в области вакцинации, заверение о том, что к европейскому паспорту вакцинации смогут присоединиться страны, где используют не только зарегистрированные в ЕС вакцины."Я попросил и получил от комиссара Бретона максимальное обязательство ускорить введение цифрового сертификата вакцинации и расширить его на третьи страны, которые хотят восстановить туристический поток в Европу", - сказал он на пресс-конференции по итогам виртуальной встречи министров туризма стран "большой двадцатки"В этой связи министр привел в пример важность для Италии американского и британского туристических рынков."Бретон заверил нас, что сертификат будет открыт для вступления третьих стран. Таким образом, иностранный турист, который хочет провести отпуск в Италии, должен будет показать паспорт вакцинации, сертификат об иммунитете или отрицательный тест, сделанный в последние 48 часов. Этого хватит для того, чтобы избежать карантина", - сказал Гаравалья.
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новости - туризм, здоровье - общество, еврокомиссия, италия, в мире

В ЕС обещали добавить в паспорт вакцинации третьи страны

19:25 04.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСертификат о вакцинации от COVID-19
Сертификат о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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РИМ, 4 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Министр туризма Италии Массимо Гаравалья заявил, что получил от еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, курирующего в Еврокомиссии (ЕК) политику в области вакцинации, заверение о том, что к европейскому паспорту вакцинации смогут присоединиться страны, где используют не только зарегистрированные в ЕС вакцины.
"Я попросил и получил от комиссара Бретона максимальное обязательство ускорить введение цифрового сертификата вакцинации и расширить его на третьи страны, которые хотят восстановить туристический поток в Европу", - сказал он на пресс-конференции по итогам виртуальной встречи министров туризма стран "большой двадцатки"
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
3 мая, 19:37В России
"Ковидный занавес и фармцензура". Слуцкий оценил новую инициативу ЕК
В этой связи министр привел в пример важность для Италии американского и британского туристических рынков.
"Бретон заверил нас, что сертификат будет открыт для вступления третьих стран. Таким образом, иностранный турист, который хочет провести отпуск в Италии, должен будет показать паспорт вакцинации, сертификат об иммунитете или отрицательный тест, сделанный в последние 48 часов. Этого хватит для того, чтобы избежать карантина", - сказал Гаравалья.
 
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