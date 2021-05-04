https://ria.ru/20210504/turtsiya-1731098694.html

В Турции ужесточат условия локдауна

В Турции ужесточат условия локдауна

Условия действующего в Турции с 29 апреля локдауна из-за ситуации с коронавирусом будут ужесточены с 7 мая, с этого дня в магазинах будет разрешена торговля... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T14:47

2021-05-04T14:47

2021-05-04T14:47

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

турция

в мире

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АНКАРА, 4 мая - РИА Новости. Условия действующего в Турции с 29 апреля локдауна из-за ситуации с коронавирусом будут ужесточены с 7 мая, с этого дня в магазинах будет разрешена торговля только основными продуктами питания, средствами гигиены и кормом для домашних животных, говорится в циркуляре МВД республики."С целью предотвращения скопления людей в период локдауна принято решение с 7 мая разрешить продажу в магазинах, в том числе в сетевых супермаркетах, только основных продуктов питания, средств гигиены, корма для животных и косметических средств (кроме парфюмерии и средств для макияжа)", - говорится в циркуляре.Отмечается, что к ранее введенному ограничению на продажу алкоголя добавляется запрет на продажу средств электроники, игрушек, канцелярии, одежды, аксессуаров для автомобилей, посуды, садовых принадлежностей.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил в стране полный локдаун с 19.00 29 апреля до 5.00 17 мая из-за ситуации с коронавирусом. Все организации и учреждения прекратили свою деятельность, за исключением освобожденных циркуляром МВД. Междугородние поездки разрешены только после получения разрешения от властей. Бронирование отелей не является исключением для ограничений на междугородние поездки. На иностранных туристов комендантский час не распространяется.Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, затем суточный прирост сократился в два раза при близким к максимальным показателям числа смертей за сутки - 350-400. Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня.

https://ria.ru/20210504/otel-1731086107.html

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, турция, в мире