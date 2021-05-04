https://ria.ru/20210504/sotrudnichestvo-1731065992.html
РФ и КНР отметили 20-летие договора о добрососедстве и сотрудничестве
РФ и КНР отметили 20-летие договора о добрососедстве и сотрудничестве
Россия и Китай отметили 20-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве гала-концертом, прошедшим 3 мая одновременно на площадках Больших театров... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T10:07
2021-05-04T10:07
2021-05-04T10:07
россия-китай: главное
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москва
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МОСКВА, 4 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Россия и Китай отметили 20-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве гала-концертом, прошедшим 3 мая одновременно на площадках Больших театров Москвы и Пекина.Перед открытием торжества вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань отметила, что договор сохраняет свою актуальность. Она выразила уверенность в том, что Россия и Китай "продолжат, придерживаясь духа договора, развивать двусторонние отношения во всех сферах, углублять межкультурные обмены, строить межгосударственные отношения нового типа и глобальное сообщество единой судьбы".Российский вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, подчеркнула, что сегодня "Россия и Китай демонстрируют образец межгосударственных отношений нового типа, построенных на принципах взаимопонимания и взаимоуважения". "Российско-китайские отношения - пример того, как можно и нужно жить, и взаимодействовать государствам в новом тысячелетии"", - отметила заместитель председателя правительства России.Концерт в честь 20-летия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве стал уникальным по формату: он проходил на главных сценических площадках Москвы и Пекина, прямой контакт между которыми наладили по спутниковой связи. "Впервые в истории сценических контактов двух стран мы реализовали проект, когда в режиме реального времени шли концерты на ведущих площадках двух стран", - отметили организаторы концерта.Напомним, что российско-китайский Договор о добрососедстве, дружбе сотрудничестве был подписан 16 июля 2001 года в Москве и вступил в силу в феврале 2002 года. Договор продлят еще на пять лет с февраля 2022 года, внеся в него некоторые дополнения, продиктованные качественными изменениями в современных российско-китайских отношениях.
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россия, татьяна голикова, москва, пекин, китай
МОСКВА, 4 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Россия
и Китай
отметили 20-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве гала-концертом, прошедшим 3 мая одновременно на площадках Больших театров Москвы и Пекина
.
Перед открытием торжества вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань отметила, что договор сохраняет свою актуальность. Она выразила уверенность в том, что Россия и Китай "продолжат, придерживаясь духа договора, развивать двусторонние отношения во всех сферах, углублять межкультурные обмены, строить межгосударственные отношения нового типа и глобальное сообщество единой судьбы".
Российский вице-премьер Татьяна Голикова
, в свою очередь, подчеркнула, что сегодня "Россия и Китай демонстрируют образец межгосударственных отношений нового типа, построенных на принципах взаимопонимания и взаимоуважения". "Российско-китайские отношения - пример того, как можно и нужно жить, и взаимодействовать государствам в новом тысячелетии"", - отметила заместитель председателя правительства России.
Концерт в честь 20-летия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве стал уникальным по формату: он проходил на главных сценических площадках Москвы и Пекина, прямой контакт между которыми наладили по спутниковой связи. "Впервые в истории сценических контактов двух стран мы реализовали проект, когда в режиме реального времени шли концерты на ведущих площадках двух стран", - отметили организаторы концерта.
Напомним, что российско-китайский Договор о добрососедстве, дружбе сотрудничестве был подписан 16 июля 2001 года в Москве и вступил в силу в феврале 2002 года. Договор продлят еще на пять лет с февраля 2022 года, внеся в него некоторые дополнения, продиктованные качественными изменениями в современных российско-китайских отношениях.