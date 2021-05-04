Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210504/sotrudnichestvo-1731065992.html
РФ и КНР отметили 20-летие договора о добрососедстве и сотрудничестве
РФ и КНР отметили 20-летие договора о добрососедстве и сотрудничестве
Россия и Китай отметили 20-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве гала-концертом, прошедшим 3 мая одновременно на площадках Больших театров... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T10:07
2021-05-04T10:07
россия-китай: главное
россия
татьяна голикова
москва
пекин
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg
МОСКВА, 4 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Россия и Китай отметили 20-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве гала-концертом, прошедшим 3 мая одновременно на площадках Больших театров Москвы и Пекина.Перед открытием торжества вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань отметила, что договор сохраняет свою актуальность. Она выразила уверенность в том, что Россия и Китай "продолжат, придерживаясь духа договора, развивать двусторонние отношения во всех сферах, углублять межкультурные обмены, строить межгосударственные отношения нового типа и глобальное сообщество единой судьбы".Российский вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, подчеркнула, что сегодня "Россия и Китай демонстрируют образец межгосударственных отношений нового типа, построенных на принципах взаимопонимания и взаимоуважения". "Российско-китайские отношения - пример того, как можно и нужно жить, и взаимодействовать государствам в новом тысячелетии"", - отметила заместитель председателя правительства России.Концерт в честь 20-летия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве стал уникальным по формату: он проходил на главных сценических площадках Москвы и Пекина, прямой контакт между которыми наладили по спутниковой связи. "Впервые в истории сценических контактов двух стран мы реализовали проект, когда в режиме реального времени шли концерты на ведущих площадках двух стран", - отметили организаторы концерта.Напомним, что российско-китайский Договор о добрососедстве, дружбе сотрудничестве был подписан 16 июля 2001 года в Москве и вступил в силу в феврале 2002 года. Договор продлят еще на пять лет с февраля 2022 года, внеся в него некоторые дополнения, продиктованные качественными изменениями в современных российско-китайских отношениях.
https://ria.ru/20210429/elektrokary-1730472565.html
россия
москва
пекин
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_5d9a182a303adc355c1fc3bb04b1adbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, татьяна голикова, москва, пекин, китай

РФ и КНР отметили 20-летие договора о добрососедстве и сотрудничестве

10:07 04.05.2021
 
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Россия и Китай отметили 20-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве гала-концертом, прошедшим 3 мая одновременно на площадках Больших театров Москвы и Пекина.
Перед открытием торжества вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань отметила, что договор сохраняет свою актуальность. Она выразила уверенность в том, что Россия и Китай "продолжат, придерживаясь духа договора, развивать двусторонние отношения во всех сферах, углублять межкультурные обмены, строить межгосударственные отношения нового типа и глобальное сообщество единой судьбы".
Российский вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, подчеркнула, что сегодня "Россия и Китай демонстрируют образец межгосударственных отношений нового типа, построенных на принципах взаимопонимания и взаимоуважения". "Российско-китайские отношения - пример того, как можно и нужно жить, и взаимодействовать государствам в новом тысячелетии"", - отметила заместитель председателя правительства России.
Электрический кроссовер Nio ES8 - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля, 13:39Россия-Китай: Главное
Китайские электрокары Nio показали на выставке в Казани
Концерт в честь 20-летия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве стал уникальным по формату: он проходил на главных сценических площадках Москвы и Пекина, прямой контакт между которыми наладили по спутниковой связи. "Впервые в истории сценических контактов двух стран мы реализовали проект, когда в режиме реального времени шли концерты на ведущих площадках двух стран", - отметили организаторы концерта.
Напомним, что российско-китайский Договор о добрососедстве, дружбе сотрудничестве был подписан 16 июля 2001 года в Москве и вступил в силу в феврале 2002 года. Договор продлят еще на пять лет с февраля 2022 года, внеся в него некоторые дополнения, продиктованные качественными изменениями в современных российско-китайских отношениях.
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияТатьяна ГоликоваМоскваПекинКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26В Роспотребнадзоре объяснили, зачем нужна вторая доза вакцины от COVID-19
03:24Сирийские средства ПВО отражают израильскую атаку
03:15В Мексике объявили трехдневный траур по погибшим при крушении метро
02:57Нетаньяху лишился права формировать правительство Израиля
02:50Историк рассказал, как шифровальный "фронт" помог СССР победить в войне
02:35Минобороны опубликовало видео ночной репетиции парада на Красной площади
02:23Блинкен призвал добиваться от РФ "соблюдения международных обязательств"
02:16Министры G7 полтора часа обсуждали Россию
02:13Эксперт рассказал, как быстро высушить смартфон
02:10Эксперт рассказал, как планировать отдых в этом году
01:55Тунисский депутат выступила в парламенте в бронежилете и шлеме
01:27Убивший афроамериканца экс-полицейский просит нового суда
01:24В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
01:11Эксперт назвал способ накопления капитала на 10% от зарплаты
01:03Пентагон обвинил Россию в нарушениях механизма деконфликтинга в Сирии
00:47Пушков назвал единственно возможную форму существования Украины
00:35В Роспотребнадзоре объяснили, как правильно мыть руки
00:31В Москве пройдет церемония переноса в Словакию частицы Вечного огня
00:28Пик метеорного потока Майские Аквариды наступит 5 мая и продлится три дня
00:13Венесуэла рассчитывает на широкий доступ к "ЭпиВакКороне"
Лента новостейМолния