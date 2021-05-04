https://ria.ru/20210504/sotrudnichestvo-1731065992.html

РФ и КНР отметили 20-летие договора о добрососедстве и сотрудничестве

РФ и КНР отметили 20-летие договора о добрососедстве и сотрудничестве

Россия и Китай отметили 20-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве гала-концертом, прошедшим 3 мая одновременно на площадках Больших театров... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T10:07

2021-05-04T10:07

2021-05-04T10:07

россия-китай: главное

россия

татьяна голикова

москва

пекин

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg

МОСКВА, 4 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Россия и Китай отметили 20-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве гала-концертом, прошедшим 3 мая одновременно на площадках Больших театров Москвы и Пекина.Перед открытием торжества вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань отметила, что договор сохраняет свою актуальность. Она выразила уверенность в том, что Россия и Китай "продолжат, придерживаясь духа договора, развивать двусторонние отношения во всех сферах, углублять межкультурные обмены, строить межгосударственные отношения нового типа и глобальное сообщество единой судьбы".Российский вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, подчеркнула, что сегодня "Россия и Китай демонстрируют образец межгосударственных отношений нового типа, построенных на принципах взаимопонимания и взаимоуважения". "Российско-китайские отношения - пример того, как можно и нужно жить, и взаимодействовать государствам в новом тысячелетии"", - отметила заместитель председателя правительства России.Концерт в честь 20-летия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве стал уникальным по формату: он проходил на главных сценических площадках Москвы и Пекина, прямой контакт между которыми наладили по спутниковой связи. "Впервые в истории сценических контактов двух стран мы реализовали проект, когда в режиме реального времени шли концерты на ведущих площадках двух стран", - отметили организаторы концерта.Напомним, что российско-китайский Договор о добрососедстве, дружбе сотрудничестве был подписан 16 июля 2001 года в Москве и вступил в силу в феврале 2002 года. Договор продлят еще на пять лет с февраля 2022 года, внеся в него некоторые дополнения, продиктованные качественными изменениями в современных российско-китайских отношениях.

https://ria.ru/20210429/elektrokary-1730472565.html

россия

москва

пекин

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, татьяна голикова, москва, пекин, китай