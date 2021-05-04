Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210504/shveytsariya-1731109102.html
Швейцария заплатит попрошайкам, чтобы они навсегда покинули страну
Швейцария заплатит попрошайкам, чтобы они навсегда покинули страну
Власти швейцарского кантона Базель-Штадт приняли решение оплатить билет в любую страну Европы для бродяг и попрошаек, если те обязуются больше никогда не... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T16:02
2021-05-04T16:50
базель-штадт
румыния
швейцария
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155038/96/1550389608_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_7ee7a91e992c0444328e9f6cf0dcfa78.jpg
ЖЕНЕВА, 4 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Власти швейцарского кантона Базель-Штадт приняли решение оплатить билет в любую страну Европы для бродяг и попрошаек, если те обязуются больше никогда не возвращаться в Швейцарию, пишут швейцарские СМИ.По данным издания 20 Minuten, власти кантона готовы предоставить железнодорожный или авиабилет, а также 20 швейцарских франков любому попрошайке, который захочет вернуться на родину. В обмен необходимо подписать документ о том, что данный человек больше не вернется в Швейцарию "как минимум какое-то время". Нарушение этих обязательств приведет к незамедлительной депортации.Как отмечается, данным предложением уже воспользовался 31 человек, из них 14 из Румынии, семь из Бельгии, семь из Германии, двое из Италии и один из Франции. При этом граждане Румынии предпочли вернуться домой на самолете. Власти Базель-Штадта оплатили им авиабилеты компании Wizzair стоимостью по 60 франков. Газета указывает, что были прецеденты, когда за билетом два раза приходил один и тот же человек, но с разным удостоверением личности.
https://ria.ru/20210504/shveytsariya-1731083075.html
базель-штадт
румыния
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155038/96/1550389608_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_aa29a4930c0641802d6d551011c84519.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
базель-штадт, румыния, швейцария, в мире

Швейцария заплатит попрошайкам, чтобы они навсегда покинули страну

16:02 04.05.2021 (обновлено: 16:50 04.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги на одной из улиц Женевы
Флаги на одной из улиц Женевы - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 4 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Власти швейцарского кантона Базель-Штадт приняли решение оплатить билет в любую страну Европы для бродяг и попрошаек, если те обязуются больше никогда не возвращаться в Швейцарию, пишут швейцарские СМИ.
По данным издания 20 Minuten, власти кантона готовы предоставить железнодорожный или авиабилет, а также 20 швейцарских франков любому попрошайке, который захочет вернуться на родину. В обмен необходимо подписать документ о том, что данный человек больше не вернется в Швейцарию "как минимум какое-то время". Нарушение этих обязательств приведет к незамедлительной депортации.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
Вчера, 12:24
Швейцария связалась с Тегераном по вопросу обстоятельств гибели дипломата
Как отмечается, данным предложением уже воспользовался 31 человек, из них 14 из Румынии, семь из Бельгии, семь из Германии, двое из Италии и один из Франции. При этом граждане Румынии предпочли вернуться домой на самолете. Власти Базель-Штадта оплатили им авиабилеты компании Wizzair стоимостью по 60 франков. Газета указывает, что были прецеденты, когда за билетом два раза приходил один и тот же человек, но с разным удостоверением личности.
 
Базель-ШтадтРумынияШвейцарияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26В Роспотребнадзоре объяснили, зачем нужна вторая доза вакцины от COVID-19
03:24Сирийские средства ПВО отражают израильскую атаку
03:15В Мексике объявили трехдневный траур по погибшим при крушении метро
02:57Нетаньяху лишился права формировать правительство Израиля
02:50Историк рассказал, как шифровальный "фронт" помог СССР победить в войне
02:35Минобороны опубликовало видео ночной репетиции парада на Красной площади
02:23Блинкен призвал добиваться от РФ "соблюдения международных обязательств"
02:16Министры G7 полтора часа обсуждали Россию
02:13Эксперт рассказал, как быстро высушить смартфон
02:10Эксперт рассказал, как планировать отдых в этом году
01:55Тунисский депутат выступила в парламенте в бронежилете и шлеме
01:27Убивший афроамериканца экс-полицейский просит нового суда
01:24В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
01:11Эксперт назвал способ накопления капитала на 10% от зарплаты
01:03Пентагон обвинил Россию в нарушениях механизма деконфликтинга в Сирии
00:47Пушков назвал единственно возможную форму существования Украины
00:35В Роспотребнадзоре объяснили, как правильно мыть руки
00:31В Москве пройдет церемония переноса в Словакию частицы Вечного огня
00:28Пик метеорного потока Майские Аквариды наступит 5 мая и продлится три дня
00:13Венесуэла рассчитывает на широкий доступ к "ЭпиВакКороне"
Лента новостейМолния