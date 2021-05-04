https://ria.ru/20210504/shveytsariya-1731109102.html
Швейцария заплатит попрошайкам, чтобы они навсегда покинули страну
Швейцария заплатит попрошайкам, чтобы они навсегда покинули страну
Власти швейцарского кантона Базель-Штадт приняли решение оплатить билет в любую страну Европы для бродяг и попрошаек, если те обязуются больше никогда не... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T16:02
2021-05-04T16:02
2021-05-04T16:50
базель-штадт
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ЖЕНЕВА, 4 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Власти швейцарского кантона Базель-Штадт приняли решение оплатить билет в любую страну Европы для бродяг и попрошаек, если те обязуются больше никогда не возвращаться в Швейцарию, пишут швейцарские СМИ.По данным издания 20 Minuten, власти кантона готовы предоставить железнодорожный или авиабилет, а также 20 швейцарских франков любому попрошайке, который захочет вернуться на родину. В обмен необходимо подписать документ о том, что данный человек больше не вернется в Швейцарию "как минимум какое-то время". Нарушение этих обязательств приведет к незамедлительной депортации.Как отмечается, данным предложением уже воспользовался 31 человек, из них 14 из Румынии, семь из Бельгии, семь из Германии, двое из Италии и один из Франции. При этом граждане Румынии предпочли вернуться домой на самолете. Власти Базель-Штадта оплатили им авиабилеты компании Wizzair стоимостью по 60 франков. Газета указывает, что были прецеденты, когда за билетом два раза приходил один и тот же человек, но с разным удостоверением личности.
https://ria.ru/20210504/shveytsariya-1731083075.html
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базель-штадт, румыния, швейцария, в мире