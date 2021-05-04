https://ria.ru/20210504/shveytsariya-1731083075.html
Швейцария связалась с Тегераном по вопросу обстоятельств гибели дипломата
Швейцария связалась с Тегераном по вопросу обстоятельств гибели дипломата
Федеральный департамент по иностранным делам (МИД) Швейцарии подтвердил РИА Новости гибель сотрудницы посольства Конфедерации в Тегеране, отметив, что... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T12:24
2021-05-04T12:24
2021-05-04T12:40
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ЦЮРИХ, 4 мая - РИА Новости. Федеральный департамент по иностранным делам (МИД) Швейцарии подтвердил РИА Новости гибель сотрудницы посольства Конфедерации в Тегеране, отметив, что швейцарские власти находятся в контакте с властями Ирана по вопросу обстоятельств случившегося.Ранее агентство Mehr со ссылкой на представителя экстренных служб сообщило, что сотрудница посольства Швейцарии, представляющего интересы США в Иране, погибла, упав с высотного здания в Тегеране. Сообщается, что 51-летняя погибшая занимала пост первого секретаря посольства и представляла интересы США. По данным представителя экстренных служб, пока не известно, было ли это несчастным случаем или самоубийством."Федеральный департамент по иностранным делам подтверждает, что сотрудница посольства Швейцарии в Тегеране погибла во вторник. Департамент и его глава, федеральный советник Игнацио Кассис встревожены трагической смертью и выражают семье свои глубокие соболезнования… Посольство Швейцарии находится в контакте с местными властями", - сообщили в департаменте.Швейцария стала представлять интересы США в Иране после того, как Тегеран прекратил дипломатические отношения с Вашингтоном.
https://ria.ru/20210504/tegeran-1731079962.html
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