https://ria.ru/20210504/shveytsariya-1731083075.html

Швейцария связалась с Тегераном по вопросу обстоятельств гибели дипломата

Швейцария связалась с Тегераном по вопросу обстоятельств гибели дипломата

Федеральный департамент по иностранным делам (МИД) Швейцарии подтвердил РИА Новости гибель сотрудницы посольства Конфедерации в Тегеране, отметив, что... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T12:24

2021-05-04T12:24

2021-05-04T12:40

тегеран (город)

сша

швейцария

иран

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_fdde75a8daad766318ddb29bf6e617bf.jpg

ЦЮРИХ, 4 мая - РИА Новости. Федеральный департамент по иностранным делам (МИД) Швейцарии подтвердил РИА Новости гибель сотрудницы посольства Конфедерации в Тегеране, отметив, что швейцарские власти находятся в контакте с властями Ирана по вопросу обстоятельств случившегося.Ранее агентство Mehr со ссылкой на представителя экстренных служб сообщило, что сотрудница посольства Швейцарии, представляющего интересы США в Иране, погибла, упав с высотного здания в Тегеране. Сообщается, что 51-летняя погибшая занимала пост первого секретаря посольства и представляла интересы США. По данным представителя экстренных служб, пока не известно, было ли это несчастным случаем или самоубийством."Федеральный департамент по иностранным делам подтверждает, что сотрудница посольства Швейцарии в Тегеране погибла во вторник. Департамент и его глава, федеральный советник Игнацио Кассис встревожены трагической смертью и выражают семье свои глубокие соболезнования… Посольство Швейцарии находится в контакте с местными властями", - сообщили в департаменте.Швейцария стала представлять интересы США в Иране после того, как Тегеран прекратил дипломатические отношения с Вашингтоном.

https://ria.ru/20210504/tegeran-1731079962.html

тегеран (город)

сша

швейцария

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тегеран (город), сша, швейцария, иран, в мире