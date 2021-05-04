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https://ria.ru/20210504/shveytsariya-1731083075.html
Швейцария связалась с Тегераном по вопросу обстоятельств гибели дипломата
Швейцария связалась с Тегераном по вопросу обстоятельств гибели дипломата
Федеральный департамент по иностранным делам (МИД) Швейцарии подтвердил РИА Новости гибель сотрудницы посольства Конфедерации в Тегеране, отметив, что... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T12:24
2021-05-04T12:40
тегеран (город)
сша
швейцария
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в мире
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ЦЮРИХ, 4 мая - РИА Новости. Федеральный департамент по иностранным делам (МИД) Швейцарии подтвердил РИА Новости гибель сотрудницы посольства Конфедерации в Тегеране, отметив, что швейцарские власти находятся в контакте с властями Ирана по вопросу обстоятельств случившегося.Ранее агентство Mehr со ссылкой на представителя экстренных служб сообщило, что сотрудница посольства Швейцарии, представляющего интересы США в Иране, погибла, упав с высотного здания в Тегеране. Сообщается, что 51-летняя погибшая занимала пост первого секретаря посольства и представляла интересы США. По данным представителя экстренных служб, пока не известно, было ли это несчастным случаем или самоубийством."Федеральный департамент по иностранным делам подтверждает, что сотрудница посольства Швейцарии в Тегеране погибла во вторник. Департамент и его глава, федеральный советник Игнацио Кассис встревожены трагической смертью и выражают семье свои глубокие соболезнования… Посольство Швейцарии находится в контакте с местными властями", - сообщили в департаменте.Швейцария стала представлять интересы США в Иране после того, как Тегеран прекратил дипломатические отношения с Вашингтоном.
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тегеран (город), сша, швейцария, иран, в мире

Швейцария связалась с Тегераном по вопросу обстоятельств гибели дипломата

12:24 04.05.2021 (обновлено: 12:40 04.05.2021)
 
© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Антон Быстров
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ЦЮРИХ, 4 мая - РИА Новости. Федеральный департамент по иностранным делам (МИД) Швейцарии подтвердил РИА Новости гибель сотрудницы посольства Конфедерации в Тегеране, отметив, что швейцарские власти находятся в контакте с властями Ирана по вопросу обстоятельств случившегося.
Ранее агентство Mehr со ссылкой на представителя экстренных служб сообщило, что сотрудница посольства Швейцарии, представляющего интересы США в Иране, погибла, упав с высотного здания в Тегеране. Сообщается, что 51-летняя погибшая занимала пост первого секретаря посольства и представляла интересы США. По данным представителя экстренных служб, пока не известно, было ли это несчастным случаем или самоубийством.
"Федеральный департамент по иностранным делам подтверждает, что сотрудница посольства Швейцарии в Тегеране погибла во вторник. Департамент и его глава, федеральный советник Игнацио Кассис встревожены трагической смертью и выражают семье свои глубокие соболезнования… Посольство Швейцарии находится в контакте с местными властями", - сообщили в департаменте.
Швейцария стала представлять интересы США в Иране после того, как Тегеран прекратил дипломатические отношения с Вашингтоном.
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
Вчера, 11:52
В Тегеране погибла дипломат швейцарского посольства
 
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