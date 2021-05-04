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В Петербурге за незаконную обналичку задержали группу домохозяек
В Петербурге за незаконную обналичку задержали группу домохозяек
В Санкт-Петербурге ликвидировали подпольный банк, организованный четырьмя домохозяйками, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T12:51
2021-05-04T15:05
гумвд
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая — РИА Новости. В Санкт-Петербурге ликвидировали подпольный банк, организованный четырьмя домохозяйками, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.Группу задержали. По оперативным данным, в течение четырех лет "теневые" банкиры незаконно обналичивали деньги клиентов, среди которых были как физические, так и юридические лица, "заинтересованные в сокрытии" доходов от налогового учета.В незаконной схеме задействовали не менее 16 подконтрольных организаций, а также ряд индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Петербурге, но не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности. На основании мнимых контрактов деньги клиентов поступали на расчетные счета подконтрольных фирм. После этого средства переводили на счета ИП и физлиц, чтобы обналичить их через банкоматы. За свои услуги "банкиры" брали комиссию не менее семи процентов от суммы перечисленных денег."Установлено, что за четыре года злоумышленникам удалось заработать порядка 33,5 миллиона рублей", — отмечает ГУ МВД. По делу о незаконной банковской деятельности полицейские провели 20 обысков, в том числе по месту жительства фигурантов. Сотрудники органов изъяли печати фиктивных организаций, электронные ключи от дистанционного управления расчетными счетами подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей, а также черновые записи, "указывающие на распределение доходов, полученных от предоставления нелегальных банковских услуг"."По результатам оперативно-следственных мероприятий полицейскими задержаны восемь человек: 51-летняя женщина — организатор незаконной деятельности и семеро активных участников в возрасте от 40 до 58 лет. Что примечательно, большинство из них — женщины-домохозяйки, а единственный задействованный в этой схеме мужчина был родственником одной из них", — заявили в ГУ МВД.Организатора заключили под домашний арест, еще четырем ключевым фигурантам вынесли меру пресечения в виде запрета определенных действий. Трех женщин, занимавшихся обналичиванием через банкоматы, отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
https://ria.ru/20181102/1532043205.html
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гумвд, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге за незаконную обналичку задержали группу домохозяек

12:51 04.05.2021 (обновлено: 15:05 04.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая — РИА Новости. В Санкт-Петербурге ликвидировали подпольный банк, организованный четырьмя домохозяйками, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.
Группу задержали. По оперативным данным, в течение четырех лет "теневые" банкиры незаконно обналичивали деньги клиентов, среди которых были как физические, так и юридические лица, "заинтересованные в сокрытии" доходов от налогового учета.
В незаконной схеме задействовали не менее 16 подконтрольных организаций, а также ряд индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Петербурге, но не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности. На основании мнимых контрактов деньги клиентов поступали на расчетные счета подконтрольных фирм. После этого средства переводили на счета ИП и физлиц, чтобы обналичить их через банкоматы. За свои услуги "банкиры" брали комиссию не менее семи процентов от суммы перечисленных денег.
"Установлено, что за четыре года злоумышленникам удалось заработать порядка 33,5 миллиона рублей", — отмечает ГУ МВД.
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СМИ: ЦБ усилил борьбу с незаконной обналичкой денег через малый бизнес
По делу о незаконной банковской деятельности полицейские провели 20 обысков, в том числе по месту жительства фигурантов. Сотрудники органов изъяли печати фиктивных организаций, электронные ключи от дистанционного управления расчетными счетами подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей, а также черновые записи, "указывающие на распределение доходов, полученных от предоставления нелегальных банковских услуг".
"По результатам оперативно-следственных мероприятий полицейскими задержаны восемь человек: 51-летняя женщина — организатор незаконной деятельности и семеро активных участников в возрасте от 40 до 58 лет. Что примечательно, большинство из них — женщины-домохозяйки, а единственный задействованный в этой схеме мужчина был родственником одной из них", — заявили в ГУ МВД.
Организатора заключили под домашний арест, еще четырем ключевым фигурантам вынесли меру пресечения в виде запрета определенных действий. Трех женщин, занимавшихся обналичиванием через банкоматы, отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Руководитель лаборатории компьютерной криминалистики международной компании Group-IB Валерий Баулин - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
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