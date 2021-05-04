https://ria.ru/20210504/proisshestviya-1731084993.html

В Петербурге за незаконную обналичку задержали группу домохозяек

В Петербурге за незаконную обналичку задержали группу домохозяек

В Санкт-Петербурге ликвидировали подпольный банк, организованный четырьмя домохозяйками, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти. РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T12:51

2021-05-04T12:51

2021-05-04T15:05

гумвд

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая — РИА Новости. В Санкт-Петербурге ликвидировали подпольный банк, организованный четырьмя домохозяйками, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.Группу задержали. По оперативным данным, в течение четырех лет "теневые" банкиры незаконно обналичивали деньги клиентов, среди которых были как физические, так и юридические лица, "заинтересованные в сокрытии" доходов от налогового учета.В незаконной схеме задействовали не менее 16 подконтрольных организаций, а также ряд индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Петербурге, но не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности. На основании мнимых контрактов деньги клиентов поступали на расчетные счета подконтрольных фирм. После этого средства переводили на счета ИП и физлиц, чтобы обналичить их через банкоматы. За свои услуги "банкиры" брали комиссию не менее семи процентов от суммы перечисленных денег."Установлено, что за четыре года злоумышленникам удалось заработать порядка 33,5 миллиона рублей", — отмечает ГУ МВД. По делу о незаконной банковской деятельности полицейские провели 20 обысков, в том числе по месту жительства фигурантов. Сотрудники органов изъяли печати фиктивных организаций, электронные ключи от дистанционного управления расчетными счетами подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей, а также черновые записи, "указывающие на распределение доходов, полученных от предоставления нелегальных банковских услуг"."По результатам оперативно-следственных мероприятий полицейскими задержаны восемь человек: 51-летняя женщина — организатор незаконной деятельности и семеро активных участников в возрасте от 40 до 58 лет. Что примечательно, большинство из них — женщины-домохозяйки, а единственный задействованный в этой схеме мужчина был родственником одной из них", — заявили в ГУ МВД.Организатора заключили под домашний арест, еще четырем ключевым фигурантам вынесли меру пресечения в виде запрета определенных действий. Трех женщин, занимавшихся обналичиванием через банкоматы, отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

https://ria.ru/20181102/1532043205.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, санкт-петербург, происшествия