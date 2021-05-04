https://ria.ru/20210504/pravitelstvo-1731120411.html

Правительство определило сроки эксперимента по маркировке БАДов

Правительство определило сроки эксперимента по маркировке БАДов

Правительство РФ определило сроки эксперимента по маркировке биологически активных добавок с 1 мая 2021 года по 31 августа 2022 года, соответствующее... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T17:28

2021-05-04T17:28

2021-05-04T17:52

россия

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Правительство РФ определило сроки эксперимента по маркировке биологически активных добавок с 1 мая 2021 года по 31 августа 2022 года, соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации."Провести с 1 мая 2021 года по 31 августа 2022 года на территории РФ эксперимент по маркировке средствами идентификации биологически активных добавок к пище", - говорится в тексте документа.

https://ria.ru/20210413/markirovka-1728111269.html

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