Правительство утвердило виды контроля для системы досудебного обжалования
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Правительство России утвердило перечень видов контроля для запуска системы обязательного досудебного обжалования, сообщается на сайте кабмина.
"Для 62 видов государственного контроля с первого июля 2021 года начнёт действовать процедура обязательного досудебного обжалования решений надзорных органов. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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Подчеркивается, что в перечне находятся 19 контрольных ведомств, включая ФНС, Ростехнадзор, Ростуризм, Роструд, Роспотребнадзор, Росздравнадзор и Минпромторг.
"Сейчас система досудебного обжалования решений этих госорганов работает в пилотном формате. В рамках эксперимента на Едином портале государственных и муниципальных услуг запущен специальный сервис. Он позволяет подать жалобу в контрольный орган в электронном виде, а также отслеживать все этапы её рассмотрения и взаимодействовать с должностными лицами без личного посещения ведомства. Процедура рассмотрения жалоб чётко регламентирована: на ответ заявителю даётся 20 рабочих дней", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что работа сервиса основана на распространённых жизненных ситуациях, с которыми сталкиваются граждане и предприниматели в процессе общения с органами контроля.
"Механизм обязательного досудебного обжалования внедряется в рамках закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле", принятого в 2020 году. Работа ведётся поэтапно. На финишную прямую она выйдет первого января 2023 года, когда новый инструмент начнёт внедряться для всех видов контроля, которые регулируются законом о госконтроле", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что запуск системы сделает взаимодействие граждан и бизнеса с госорганами более комфортным, позволит сократить временные и финансовые издержки, снизить нагрузку на суды.