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Правительство утвердило виды контроля для системы досудебного обжалования
Правительство утвердило виды контроля для системы досудебного обжалования
Правительство России утвердило перечень видов контроля для запуска системы обязательного досудебного обжалования, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T13:19
2021-05-04T13:19
россия
михаил мишустин
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
политика
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Правительство России утвердило перечень видов контроля для запуска системы обязательного досудебного обжалования, сообщается на сайте кабмина."Для 62 видов государственного контроля с первого июля 2021 года начнёт действовать процедура обязательного досудебного обжалования решений надзорных органов. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что в перечне находятся 19 контрольных ведомств, включая ФНС, Ростехнадзор, Ростуризм, Роструд, Роспотребнадзор, Росздравнадзор и Минпромторг.Отмечается, что работа сервиса основана на распространённых жизненных ситуациях, с которыми сталкиваются граждане и предприниматели в процессе общения с органами контроля."Механизм обязательного досудебного обжалования внедряется в рамках закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле", принятого в 2020 году. Работа ведётся поэтапно. На финишную прямую она выйдет первого января 2023 года, когда новый инструмент начнёт внедряться для всех видов контроля, которые регулируются законом о госконтроле", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что запуск системы сделает взаимодействие граждан и бизнеса с госорганами более комфортным, позволит сократить временные и финансовые издержки, снизить нагрузку на суды.
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россия, михаил мишустин, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), политика

Правительство утвердило виды контроля для системы досудебного обжалования

13:19 04.05.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Правительство России утвердило перечень видов контроля для запуска системы обязательного досудебного обжалования, сообщается на сайте кабмина.
"Для 62 видов государственного контроля с первого июля 2021 года начнёт действовать процедура обязательного досудебного обжалования решений надзорных органов. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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Эксперимент по досудебному обжалованию проверок начнется с 17 августа
Подчеркивается, что в перечне находятся 19 контрольных ведомств, включая ФНС, Ростехнадзор, Ростуризм, Роструд, Роспотребнадзор, Росздравнадзор и Минпромторг.
"Сейчас система досудебного обжалования решений этих госорганов работает в пилотном формате. В рамках эксперимента на Едином портале государственных и муниципальных услуг запущен специальный сервис. Он позволяет подать жалобу в контрольный орган в электронном виде, а также отслеживать все этапы её рассмотрения и взаимодействовать с должностными лицами без личного посещения ведомства. Процедура рассмотрения жалоб чётко регламентирована: на ответ заявителю даётся 20 рабочих дней", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что работа сервиса основана на распространённых жизненных ситуациях, с которыми сталкиваются граждане и предприниматели в процессе общения с органами контроля.
"Механизм обязательного досудебного обжалования внедряется в рамках закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле", принятого в 2020 году. Работа ведётся поэтапно. На финишную прямую она выйдет первого января 2023 года, когда новый инструмент начнёт внедряться для всех видов контроля, которые регулируются законом о госконтроле", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что запуск системы сделает взаимодействие граждан и бизнеса с госорганами более комфортным, позволит сократить временные и финансовые издержки, снизить нагрузку на суды.
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РоссияМихаил МишустинФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Политика
 
 
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