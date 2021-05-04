https://ria.ru/20210504/pozhar-1731082346.html

Опубликованы кадры пожара в гостинице на юго-востоке Москвы

Опубликованы кадры пожара в гостинице на юго-востоке Москвы

"Известия" опубликовали видео пожара в московском отеле "Вечный зов". РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T12:16

2021-05-04T12:16

2021-05-04T13:51

пожар в отеле "вечный зов — кожуховская" в москве

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/04/1731064654_0:106:1024:682_1920x0_80_0_0_5438c4b5ad3512e75da8bce1e0635e27.jpg

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. "Известия" опубликовали видео пожара в московском отеле "Вечный зов".На кадрах видно, что огнем охвачена большая часть здания, из окон валит густой черный дым.Возгорание в гостинице на юго-востоке столицы, около станции метро "Кожуховская", локализовали в 04:18, а в 04:30 его ликвидировали на площади 100 квадратных метров. Изначально в МЧС сообщили о трех погибших, позже информацию опровергли. Как уточнили в департаменте здравоохранения, умерли два человека.В больницы госпитализировали 14 человек, среди них восемь детей. Один взрослый находится в крайне тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

https://ria.ru/20210502/delo-1730894472.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места пожара в гостинице на юго-востоке Москвы Возгорание в гостинице "Вечный зов" на юго-востоке столицы, около станции метро "Кожуховская", локализовали в 04:18, а в 04:30 его ликвидировали на площади ста квадратных метров. 2021-05-04T12:16 true PT1M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в отеле "вечный зов — кожуховская" в москве, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия