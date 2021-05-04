https://ria.ru/20210504/pozhar-1731082346.html
Опубликованы кадры пожара в гостинице на юго-востоке Москвы
Опубликованы кадры пожара в гостинице на юго-востоке Москвы
"Известия" опубликовали видео пожара в московском отеле "Вечный зов". РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T12:16
2021-05-04T12:16
2021-05-04T13:51
пожар в отеле "вечный зов — кожуховская" в москве
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. "Известия" опубликовали видео пожара в московском отеле "Вечный зов".На кадрах видно, что огнем охвачена большая часть здания, из окон валит густой черный дым.Возгорание в гостинице на юго-востоке столицы, около станции метро "Кожуховская", локализовали в 04:18, а в 04:30 его ликвидировали на площади 100 квадратных метров. Изначально в МЧС сообщили о трех погибших, позже информацию опровергли. Как уточнили в департаменте здравоохранения, умерли два человека.В больницы госпитализировали 14 человек, среди них восемь детей. Один взрослый находится в крайне тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
https://ria.ru/20210502/delo-1730894472.html
москва
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Кадры с места пожара в гостинице на юго-востоке Москвы
Возгорание в гостинице "Вечный зов" на юго-востоке столицы, около станции метро "Кожуховская", локализовали в 04:18, а в 04:30 его ликвидировали на площади ста квадратных метров.
2021-05-04T12:16
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PT1M22S
РИА Новости
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РИА Новости
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пожар в отеле "вечный зов — кожуховская" в москве, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия