https://ria.ru/20210504/pozhar-1731081691.html

Врачи рассказали о состоянии находящихся после пожара в Москве детей

Врачи рассказали о состоянии находящихся после пожара в Москве детей

Детям, находящимся в стационарах после ЧП в отеле Москвы, помощь оказывается в полном объеме, их состояние удовлетворительное, сообщила РИА Новости в... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T12:09

2021-05-04T12:09

2021-05-04T12:26

пожар в отеле "вечный зов — кожуховская" в москве

москва

происшествия

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Детям, находящимся в стационарах после ЧП в отеле Москвы, помощь оказывается в полном объеме, их состояние удовлетворительное, сообщила РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.В пресс-службе добавили, что детям оказывается помощь, угрозы для их жизни нет."Детям, находящимся в стационарах, медицинская помощь оказывается в полном объеме, их состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы для жизни нет", - сообщили в пресс-службе департамента.

https://ria.ru/20210504/pozhar-1731082346.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в отеле "вечный зов — кожуховская" в москве, москва, происшествия