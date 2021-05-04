https://ria.ru/20210504/pozhar-1731081691.html
Врачи рассказали о состоянии находящихся после пожара в Москве детей
Врачи рассказали о состоянии находящихся после пожара в Москве детей
Детям, находящимся в стационарах после ЧП в отеле Москвы, помощь оказывается в полном объеме, их состояние удовлетворительное, сообщила РИА Новости в... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T12:09
2021-05-04T12:09
2021-05-04T12:26
пожар в отеле "вечный зов — кожуховская" в москве
москва
происшествия
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Детям, находящимся в стационарах после ЧП в отеле Москвы, помощь оказывается в полном объеме, их состояние удовлетворительное, сообщила РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.В пресс-службе добавили, что детям оказывается помощь, угрозы для их жизни нет."Детям, находящимся в стационарах, медицинская помощь оказывается в полном объеме, их состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы для жизни нет", - сообщили в пресс-службе департамента.
https://ria.ru/20210504/pozhar-1731082346.html
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пожар в отеле "вечный зов — кожуховская" в москве, москва, происшествия