https://ria.ru/20210504/pozhar-1731050200.html

Три человека погибли при пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы

Три человека погибли при пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы

Пожар произошел в гостинице на юго-востоке Москвы, погибли три человека, сообщает ГУ МЧС по Москве. РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T04:46

2021-05-04T04:46

2021-05-04T12:14

пожар в отеле "вечный зов — кожуховская" в москве

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пожар произошел в гостинице на юго-востоке Москвы, погибли три человека, сообщает ГУ МЧС по Москве.Уточняется, что сообщение о пожаре в пятиэтажном кирпичном здании на улице 6-й Кожуховской поступило в 03.27. Со слов администрации, на момент пожара внутри находились 305 человек, добавили в ведомстве."Горение происходило на 1 этаже и частично в коридоре. К сожалению, в результате пожара погибли три человека", - говорится в сообщении.Добавляется, что в 04.18 пожар локализовали и в 04.30 ликвидировали на площади 100 квадратных метров. Количество спасенных уточняется.

https://ria.ru/20210503/pozhar-1730955935.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в отеле "вечный зов — кожуховская" в москве, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия