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Три человека погибли при пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы
Три человека погибли при пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы
Пожар произошел в гостинице на юго-востоке Москвы, погибли три человека, сообщает ГУ МЧС по Москве. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T04:46
2021-05-04T04:46
2021-05-04T12:14
пожар в отеле "вечный зов — кожуховская" в москве
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пожар произошел в гостинице на юго-востоке Москвы, погибли три человека, сообщает ГУ МЧС по Москве.Уточняется, что сообщение о пожаре в пятиэтажном кирпичном здании на улице 6-й Кожуховской поступило в 03.27. Со слов администрации, на момент пожара внутри находились 305 человек, добавили в ведомстве."Горение происходило на 1 этаже и частично в коридоре. К сожалению, в результате пожара погибли три человека", - говорится в сообщении.Добавляется, что в 04.18 пожар локализовали и в 04.30 ликвидировали на площади 100 квадратных метров. Количество спасенных уточняется.
https://ria.ru/20210503/pozhar-1730955935.html
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пожар в отеле "вечный зов — кожуховская" в москве, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия