https://ria.ru/20210504/pogoda-1731061955.html

Жителей Подмосковья предупредили о возможном дожде с мокрым снегом

Жителей Подмосковья предупредили о возможном дожде с мокрым снегом

Облачная погода, местами кратковременные дожди, по области возможно с мокрым снегом ожидаются в московском регионе во вторник, воздух в столице может прогреться РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T09:40

2021-05-04T09:40

2021-05-04T09:40

михаил леус

погода

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Облачная погода, местами кратковременные дожди, по области возможно с мокрым снегом ожидаются в московском регионе во вторник, воздух в столице может прогреться до плюс 8 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Михаил Леус."Ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, преимущественно в северо-западных и западных районах Московской области возможен и дождь с мокрым снегом. В столице плюс 6-8 градусов, в Подмосковье плюс 4-9. Это на 5-6 градусов холоднее, чем должно быть в эти дни",- сказал Леус.Синоптик добавил, что ожидаются юго-западный и западный ветры 5-10 метров в секунду с порывами до 11-16 метров в секунду.По данным Леуса, атмосферное давление в московском регионе составит 738 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20210502/pogoda-1730880759.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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михаил леус, погода, москва, московская область (подмосковье)