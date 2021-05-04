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В Ленинградской области при пожаре в квартире погибли два подростка
В Ленинградской области при пожаре в квартире погибли два подростка
Следственные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как при пожаре в квартире в поселке Тосненского района... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T23:18
2021-05-04T23:18
россия
ленинградская область
тосненский район
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как при пожаре в квартире в поселке Тосненского района Ленинградской области погибли два подростка, еще один был госпитализирован, сообщает СУСК РФ по региону."Четвертого мая… в квартире на улице Центральной в поселке Федоровское Тосненского района… в результате пожара погибли два несовершеннолетних 2005 и 2006 годов рождения, еще один подросток с ожогами госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.Как уточняет областное следственное управление, уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"."Следователями проверяются различные версии происшествия, назначены судебно-медицинские, молекулярно-генетические, пожаротехническая экспертизы, допрашиваются очевидцы", - сообщает СУСК по Ленобласти.
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россия
ленинградская область
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россия, ленинградская область, тосненский район, происшествия

В Ленинградской области при пожаре в квартире погибли два подростка

23:18 04.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПожарные и спасатели МЧС
Пожарные и спасатели МЧС - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как при пожаре в квартире в поселке Тосненского района Ленинградской области погибли два подростка, еще один был госпитализирован, сообщает СУСК РФ по региону.
"Четвертого мая… в квартире на улице Центральной в поселке Федоровское Тосненского района… в результате пожара погибли два несовершеннолетних 2005 и 2006 годов рождения, еще один подросток с ожогами госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Как уточняет областное следственное управление, уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
"Следователями проверяются различные версии происшествия, назначены судебно-медицинские, молекулярно-генетические, пожаротехническая экспертизы, допрашиваются очевидцы", - сообщает СУСК по Ленобласти.
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РоссияЛенинградская областьТосненский районПроисшествия
 
 
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