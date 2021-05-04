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"Молодцы русские!" Японцы оценили "геополитическое оружие" Москвы
"Молодцы русские!" Японцы оценили "геополитическое оружие" Москвы
Читатели Yahoo News Japan восхитились мощным российским вездеходом ДТ-30 "Витязь", предназначенным для Арктики. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T16:53
2021-05-04T18:41
россия
япония
сша
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Читатели Yahoo News Japan восхитились мощным российским вездеходом ДТ-30 "Витязь", предназначенным для Арктики.Автор статьи описал преимущества разработки, сочетающей в себе функции сухопутного средства передвижения и амфибии. Вездеход, создававшийся для военных нужд, оказался очень востребованным для широкого спектра транспортных задач. ДТ-30 подходит для работы в сложных условиях Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока, Арктики и Антарктики на грунтах с низкой несущей способностью (болото, снежная целина, бездорожье, пересеченная лесистая местность) при температуре окружающей среды от минус 50°С до плюс 40°С. Журналист напомнил, что в Японии есть похожая на "Витязь" машина — "Красная саламандра", однако у Токио всего один аппарат такого типа. А российский ДТ-30 — это многотиражное специальное транспортное средство, уточняет автор.По мнению журналиста, многофункциональный и практичный вездеход отражает "далекоидущие геополитические намерения Москвы" в Арктике, которая в последние годы превращается в "горячую точку планеты".Японцы восхитились талантом российских инженеров, разработавших ДТ-30, и оценили преимущества "Витязя"."Такая техника шведского производства существует с 1980-х годов. Двухзвенные машины Bv.206 служат даже на авиабазах японских сил самообороны, например, на базе Садо в Ниигате. На них стоят форсированные моторы BvS 10. Но русские ДТ-30 производят гораздо более мощное впечатление. Шведские машины по сравнению с ними игрушки. Молодцы русские! Такие машины очень нужны для освоения огромных просторов Сибири!" — написал пользователь bwa."В России много труднопроходимых мест. Такая техника ей необходима!" — заметил whw."Их бы к нам на Хоккайдо! Но как они будут ездить по дорогам?" — задается вопросом masterpiece."С глобальным потеплением многие территории вечной мерзлоты в России будут оттаивать и переходить в хозяйственный оборот. Такая техника будет России очень нужна!" — уверен riajunitsuki.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210414/arktika-1728059679.html
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россия, япония, сша

"Молодцы русские!" Японцы оценили "геополитическое оружие" Москвы

16:53 04.05.2021 (обновлено: 18:41 04.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетный комплекс "Тор М2" на базе вездехода ДТ-30 на генеральной репетиции военного парада в Москве
Зенитно-ракетный комплекс Тор М2 на базе вездехода ДТ-30 на генеральной репетиции военного парада в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Читатели Yahoo News Japan восхитились мощным российским вездеходом ДТ-30 "Витязь", предназначенным для Арктики.
Автор статьи описал преимущества разработки, сочетающей в себе функции сухопутного средства передвижения и амфибии. Вездеход, создававшийся для военных нужд, оказался очень востребованным для широкого спектра транспортных задач. ДТ-30 подходит для работы в сложных условиях Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока, Арктики и Антарктики на грунтах с низкой несущей способностью (болото, снежная целина, бездорожье, пересеченная лесистая местность) при температуре окружающей среды от минус 50°С до плюс 40°С. Журналист напомнил, что в Японии есть похожая на "Витязь" машина — "Красная саламандра", однако у Токио всего один аппарат такого типа. А российский ДТ-30 — это многотиражное специальное транспортное средство, уточняет автор.
По мнению журналиста, многофункциональный и практичный вездеход отражает "далекоидущие геополитические намерения Москвы" в Арктике, которая в последние годы превращается в "горячую точку планеты".
Японцы восхитились талантом российских инженеров, разработавших ДТ-30, и оценили преимущества "Витязя".

"В свое время в США создали и широко разрекламировали "Снежный крейсер" (Antarctic Snow Cruiser) для использования в Антарктике. Ну и где он? Ничего у американцев не получилось. "Снежный крейсер" превратился в груду металла. Все-таки у русских большой и богатый опыт жизни в условиях Крайнего Севера и экстремально низких температур. У них все получается!" — отметил rejisu.

"Такая техника шведского производства существует с 1980-х годов. Двухзвенные машины Bv.206 служат даже на авиабазах японских сил самообороны, например, на базе Садо в Ниигате. На них стоят форсированные моторы BvS 10. Но русские ДТ-30 производят гораздо более мощное впечатление. Шведские машины по сравнению с ними игрушки. Молодцы русские! Такие машины очень нужны для освоения огромных просторов Сибири!" — написал пользователь bwa.
Арктические комплексы ПВО Тор-М2ДТ на базе вездехода ДТ-30 на территории 726 учебного центра войсковой ПВО в городе Ейске - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
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"Ждем технику к августу": американцы готовятся к высадке в Арктике
России много труднопроходимых мест. Такая техника ей необходима!" — заметил whw.
"Их бы к нам на Хоккайдо! Но как они будут ездить по дорогам?" — задается вопросом masterpiece.
"С глобальным потеплением многие территории вечной мерзлоты в России будут оттаивать и переходить в хозяйственный оборот. Такая техника будет России очень нужна!" — уверен riajunitsuki.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
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