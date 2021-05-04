https://ria.ru/20210504/oruzhie-1731115759.html

"Молодцы русские!" Японцы оценили "геополитическое оружие" Москвы

"Молодцы русские!" Японцы оценили "геополитическое оружие" Москвы

Читатели Yahoo News Japan восхитились мощным российским вездеходом ДТ-30 "Витязь", предназначенным для Арктики. РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T16:53

2021-05-04T16:53

2021-05-04T18:41

россия

япония

сша

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Читатели Yahoo News Japan восхитились мощным российским вездеходом ДТ-30 "Витязь", предназначенным для Арктики.Автор статьи описал преимущества разработки, сочетающей в себе функции сухопутного средства передвижения и амфибии. Вездеход, создававшийся для военных нужд, оказался очень востребованным для широкого спектра транспортных задач. ДТ-30 подходит для работы в сложных условиях Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока, Арктики и Антарктики на грунтах с низкой несущей способностью (болото, снежная целина, бездорожье, пересеченная лесистая местность) при температуре окружающей среды от минус 50°С до плюс 40°С. Журналист напомнил, что в Японии есть похожая на "Витязь" машина — "Красная саламандра", однако у Токио всего один аппарат такого типа. А российский ДТ-30 — это многотиражное специальное транспортное средство, уточняет автор.По мнению журналиста, многофункциональный и практичный вездеход отражает "далекоидущие геополитические намерения Москвы" в Арктике, которая в последние годы превращается в "горячую точку планеты".Японцы восхитились талантом российских инженеров, разработавших ДТ-30, и оценили преимущества "Витязя"."Такая техника шведского производства существует с 1980-х годов. Двухзвенные машины Bv.206 служат даже на авиабазах японских сил самообороны, например, на базе Садо в Ниигате. На них стоят форсированные моторы BvS 10. Но русские ДТ-30 производят гораздо более мощное впечатление. Шведские машины по сравнению с ними игрушки. Молодцы русские! Такие машины очень нужны для освоения огромных просторов Сибири!" — написал пользователь bwa."В России много труднопроходимых мест. Такая техника ей необходима!" — заметил whw."Их бы к нам на Хоккайдо! Но как они будут ездить по дорогам?" — задается вопросом masterpiece."С глобальным потеплением многие территории вечной мерзлоты в России будут оттаивать и переходить в хозяйственный оборот. Такая техника будет России очень нужна!" — уверен riajunitsuki.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210414/arktika-1728059679.html

https://ria.ru/20210503/arktika-1730967459.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, япония, сша