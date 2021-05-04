https://ria.ru/20210504/obrushenie-1731052737.html

В Мехико рухнул метромост с поездом, 13 человек погибли

В Мехико рухнул метромост с поездом, 13 человек погибли

В результате крушения метромоста в столице Мексики погибли 13 человек и около 70 получили ранения и травмы различной степени тяжести. Соответствующую информацию РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T07:16

2021-05-04T07:16

2021-05-04T14:49

обрушение метромоста в мехико

мехико (город)

мексика

в мире

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МЕХИКО, 4 мая — РИА Новости. В результате крушения метромоста в столице Мексики погибли 13 человек и около 70 получили ранения и травмы различной степени тяжести. Соответствующую информацию распространили местные власти.Ранее издание Universal со ссылкой на аварийно-спасательные службы сообщило о гибели шести человек и 80 пострадавших.Мэр мексиканской столицы Клаудиа Шейнбаум, в свою очередь, сообщила, что метромост рухнул вместе с поездом.По информации СМИ, инцидент произошел на юго-востоке Мехико, в районе станций Оливос и Тесонко.Метро Мехико — один из крупнейших метрополитенов в Северной Америке. Последний крупный инцидент там случился в январе, когда в результате возгорания на центральном посту в историческом центре города один человек погиб, 29 госпитализировали с отравлением продуктами горения. Тогда работу метрополитена пришлось остановить на три дня. После этого были запущены три линии, на восстановление работы еще трех ушел почти месяц.

https://ria.ru/20210402/prichina-1603893271.html

мехико (город)

мексика

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Кадры рухнувшего метромоста в мексиканской столице Метромост вместе с поездом рухнул в столице Мексики. По последним данным властей, погибли 15 человек, около 70 пострадали. 2021-05-04T07:16 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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