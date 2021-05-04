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В Мехико рухнул метромост с поездом, 13 человек погибли
В Мехико рухнул метромост с поездом, 13 человек погибли
В результате крушения метромоста в столице Мексики погибли 13 человек и около 70 получили ранения и травмы различной степени тяжести. Соответствующую информацию РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T07:16
2021-05-04T07:16
2021-05-04T14:49
обрушение метромоста в мехико
мехико (город)
мексика
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МЕХИКО, 4 мая — РИА Новости. В результате крушения метромоста в столице Мексики погибли 13 человек и около 70 получили ранения и травмы различной степени тяжести. Соответствующую информацию распространили местные власти.Ранее издание Universal со ссылкой на аварийно-спасательные службы сообщило о гибели шести человек и 80 пострадавших.Мэр мексиканской столицы Клаудиа Шейнбаум, в свою очередь, сообщила, что метромост рухнул вместе с поездом.По информации СМИ, инцидент произошел на юго-востоке Мехико, в районе станций Оливос и Тесонко.Метро Мехико — один из крупнейших метрополитенов в Северной Америке. Последний крупный инцидент там случился в январе, когда в результате возгорания на центральном посту в историческом центре города один человек погиб, 29 госпитализировали с отравлением продуктами горения. Тогда работу метрополитена пришлось остановить на три дня. После этого были запущены три линии, на восстановление работы еще трех ушел почти месяц.
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Кадры рухнувшего метромоста в мексиканской столице
Метромост вместе с поездом рухнул в столице Мексики. По последним данным властей, погибли 15 человек, около 70 пострадали.
2021-05-04T07:16
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РИА Новости
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обрушение метромоста в мехико, мехико (город), мексика, в мире
МЕХИКО, 4 мая — РИА Новости. В результате крушения метромоста в столице Мексики погибли 13 человек и около 70 получили ранения и травмы различной степени тяжести. Соответствующую информацию распространили местные власти.
Ранее издание Universal
со ссылкой на аварийно-спасательные службы сообщило о гибели шести человек и 80 пострадавших.
Мэр мексиканской столицы Клаудиа Шейнбаум, в свою очередь, сообщила, что метромост рухнул вместе с поездом.
По информации СМИ, инцидент произошел на юго-востоке Мехико, в районе станций Оливос и Тесонко.
Метро Мехико — один из крупнейших метрополитенов в Северной Америке. Последний крупный инцидент там случился в январе, когда в результате возгорания на центральном посту в историческом центре города один человек погиб, 29 госпитализировали с отравлением продуктами горения. Тогда работу метрополитена пришлось остановить на три дня. После этого были запущены три линии, на восстановление работы еще трех ушел почти месяц.