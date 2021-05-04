https://ria.ru/20210504/mozaiki-1730636811.html

"Какая-то мистика". Тайна мозаик в московском метро

"Какая-то мистика". Тайна мозаик в московском метро

В блокадном Ленинграде, при жутком морозе мастер мозаики заканчивает свою последнюю в жизни работу… Так начинается история мозаик, которые сейчас каждый может увидеть в московском метро. Каким чудом они попали в Москву? И на своем ли месте висит памятная табличка в честь мозаичиста? Эта окутанная легендами история военных лет напоминает детектив.

2021-05-04T10:02

2021-05-04T10:02

2021-05-04T10:02

какая-то мистика

подкаст

москва

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"Какая-то мистика". Тайна мозаик в московском метро В блокадном Ленинграде, при жутком морозе мастер мозаики заканчивает свою последнюю в жизни работу… Так начинается история мозаик, которые сейчас каждый может увидеть в московском метро. Каким чудом они попали в Москву? И на своем ли месте висит памятная табличка в честь мозаичиста? Эта окутанная легендами история военных лет напоминает детектив. audio/mpeg

"Какая-то мистика". Тайна мозаик в московском метро В блокадном Ленинграде, при жутком морозе мастер мозаики заканчивает свою последнюю в жизни работу… Так начинается история мозаик, которые сейчас каждый может увидеть в московском метро. Каким чудом они попали в Москву? И на своем ли месте висит памятная табличка в честь мозаичиста? Эта окутанная легендами история военных лет напоминает детектив. audio/mpeg

О мастере мозаики Владимире Фролове рассказывает экскурсовод проекта “Экскурсии в метро” Андрей Антосяк. Как сложилась удивительная судьба блокадных мозаик - объясняет историк метро, блогер и фотограф Александр Попов.Подкаст "Какая-то мистика" выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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