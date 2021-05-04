Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210504/metropoliten-1731075605.html
Крупные ЧП технического характера в метрополитенах мира в 2014-2021 годах
Крупные ЧП технического характера в метрополитенах мира в 2014-2021 годах
Крушение метромоста произошло в мексиканской столице Мехико 3 мая 2021 года, погибли 23 человека, включая несовершеннолетних, госпитализированы 65 пострадавших, РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T11:36
2021-05-04T11:36
обрушение метромоста в мехико
мехико
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/04/1731070697_0:211:3263:2047_1920x0_80_0_0_92f3d5763919119b2dc093a560660cf0.jpg
2021Крушение метромоста произошло в мексиканской столице Мехико 3 мая 2021 года, погибли 23 человека, включая несовершеннолетних, госпитализированы 65 пострадавших, началось расследование ЧП, сообщают власти в Мексике.202027 марта в Нью-Йорке (США) произошло возгорание в вагоне поезда метро на станции Сентрал-парк-Норт - 110-я улица в округе Гарлем. В результате пожара один человек погиб, 16 пострадали.10 марта в Мехико (Мексика) произошло столкновение двух составов метро на станции Такубайя. В результате ЧП один человек погиб, более 40 получили травмы.14 января в метрополитене итальянского Неаполя произошло столкновение нескольких поездов. По данным местного издания Il Mattino, в инциденте участвовали три состава, один из которых был без пассажиров. Столкновение произошло в северной части города на наземном участке путей. Издание сообщало, что после ЧП в больницы были доставлены 13 человек.20198 июня в метрополитене Бостона (США) пассажирский поезд сошел с рельсов. В момент происшествия в поезде находились 150 человек. В результате ЧП травмы получили десять человек.8 января в китайском городе центрального подчинения Чунцин произошла авария на кольцевой линии городского метро из-за технической неисправности защитных дверей в пролете между станциями. Положение двери изменилось, из-за чего в нее врезался поезд, в результате передняя часть поезда получила значительные повреждения, однако состав не сошел с рельсов. В результате ЧП погиб один человек, еще трое пострадали, 30 человек были оперативно эвакуированы.201815 ноября в метро Милана (Италия) поезд резко затормозил у одной из станций на западе города. Причиной происшествия стали перебои с подачей энергии. В результате инцидента пострадали 14 человек.23 октября на станции римского метро "Репубблика" вышел из строя эскалатор: при спуске он неожиданно резко ускорил движение, образовалась давка. В этот момент на эскалаторе находилась группа российских болельщиков, которые направлялись на матч Лиги чемпионов между ЦСКА и итальянским клубом "Рома". В результате инцидента около 20 россиян получили травмы, 16 из них были сразу же госпитализированы.3 апреля в немецком Дуйсбурге столкнулись поезда метро. Инцидент произошел в районе Майдерих в северной части города. В результате ЧП травмы получили более 30 человек.201731 января в Тбилиси (Грузия) на станции метро "Варкетили" обрушилась часть потолка. В результате ЧП пострадали 14 человек.27 июня в метро Нью-Йорка (США) в результате экстренного торможения два вагона состава сошли с рельсов и врезались в стену тоннеля. В результате аварии 34 человека пострадали, 17 были госпитализированы. В общей сложности на месте ЧП оказались около 800 человек, их эвакуация из тоннеля заняла более часа.23 июня в китайском городе Циндао в туннеле 11-й ветки метро во время транспортировки рабочими электрического кабеля опрокинулся вагон и каток кабеля скатился вниз. В результате один из рабочих погиб на месте, двое скончались позднее в больнице, еще 12 пострадали.15 ноября в метро Сингапура столкнулись два поезда. По данным телеканала Channel News Asia, один из поездов врезался в стоящий состав. Всего в результате инцидента пострадали 23 человека.27 июля в метрополитене Мехико (Мексика) между станциями "Хуанакатлан" и "Чапультепек" произошло задымление. Причиной инцидента стали неполадки в электропроводке и короткое замыкание. В итоге дым попал на обе станции. Отравление продуктами горения получили около 35 человек.201620 декабря в Гонконге (специальный административный район КНР) произошло столкновение двух составов легкого метро на станции Тяньшуйвэй. В результате ЧП пострадали 19 человек.5 декабря в метрополитене Будапешта (Венгрия) столкнулись два вагона. Ранения получили десять человек, девять из них были госпитализированы. Инцидент произошел на второй линии будапештского метрополитена.19 января в городе Кальяри на итальянском острове Сардиния произошло лобовое столкновение двух поездов легкого метро. В вагонах находились более 150 человек, при этом большинство из них учащиеся, которые ехали в школу. В результате произошедшего пострадали более 60 человек.20155 июня в римском метро столкнулись два поезда. По сведениям столичной газеты il Messaggero, столкновение поездов, двигавшихся в одном и том же направлении, произошло из-за неожиданной остановки одного из них. Машинист второго поезда, по-видимому, своевременно не получил информацию об этой остановке и продолжал движение на скорости около 15 километров в час. В результате ЧП ранения получили 10 человек.12 января задымление произошло на станции "Ленфан плаза" в Вашингтоне (США). Станция была закрыта, на двух ветках движение было частично прервано. В результате ЧП 84 человека пострадали, один скончался.201415 июля в московском метро на перегоне "Парк Победы" - "Славянский бульвар" после резкой остановки поезда три вагона сошли с рельсов. Погибли 24 человека. Пострадали около 190 человек.19 мая на одной из станций метро в южнокорейской столице Сеуле произошел взрыв. В результате инцидента было повреждено одно из электроустройств состава. 11 человек получили ранения.2 мая в Южной Корее два поезда столкнулись в метро недалеко от станции на второй линии в центре Сеула. В стоящий из-за поломки поезд на полном ходу врезался идущий следом состав. Машинист второго состава не успел среагировать на быстро сменившийся сигнал светофора и не смог вовремя затормозить. Часть вагонов второго поезда сошла с рельсов. В результате столкновения около 240 человек получили травмы различной степени тяжести.2 мая в Нью-Йоркском метро в районе Квинс шесть из восьми вагонов поезда, направлявшихся в Манхэттен, сошли с рельсов. В поезде на момент происшествия находилось около тысячи человек. В результате четыре человека серьезно пострадали, 15 получили незначительные травмы.10 марта поезд в метрополитене Бостона, штат Массачусетс (США), сошел с рельсов. Инцидент произошел на участке между станциями Кенмор (Kenmore) и Фэнуэй (Fenway) зеленой ветки метрополитена. Состав был всего из двух вагонов. Первый вагон сошел с рельсов, после чего врезался в стену тоннеля. Десять человек были госпитализированы.
мехико
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/04/1731070697_1274:555:3263:2047_1920x0_80_0_0_227d18fee45647820b2f4c929e22f4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обрушение метромоста в мехико, мехико, справки

Крупные ЧП технического характера в метрополитенах мира в 2014-2021 годах

11:36 04.05.2021
 
© REUTERS / Luis CortesСпасатели на месте крушения метромоста в Мехико
Спасатели на месте крушения метромоста в Мехико - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© REUTERS / Luis Cortes
Читать ria.ru в

2021

Крушение метромоста произошло в мексиканской столице Мехико 3 мая 2021 года, погибли 23 человека, включая несовершеннолетних, госпитализированы 65 пострадавших, началось расследование ЧП, сообщают власти в Мексике.

2020

27 марта в Нью-Йорке (США) произошло возгорание в вагоне поезда метро на станции Сентрал-парк-Норт - 110-я улица в округе Гарлем. В результате пожара один человек погиб, 16 пострадали.
10 марта в Мехико (Мексика) произошло столкновение двух составов метро на станции Такубайя. В результате ЧП один человек погиб, более 40 получили травмы.
14 января в метрополитене итальянского Неаполя произошло столкновение нескольких поездов. По данным местного издания Il Mattino, в инциденте участвовали три состава, один из которых был без пассажиров. Столкновение произошло в северной части города на наземном участке путей. Издание сообщало, что после ЧП в больницы были доставлены 13 человек.

2019

8 июня в метрополитене Бостона (США) пассажирский поезд сошел с рельсов. В момент происшествия в поезде находились 150 человек. В результате ЧП травмы получили десять человек.
8 января в китайском городе центрального подчинения Чунцин произошла авария на кольцевой линии городского метро из-за технической неисправности защитных дверей в пролете между станциями. Положение двери изменилось, из-за чего в нее врезался поезд, в результате передняя часть поезда получила значительные повреждения, однако состав не сошел с рельсов. В результате ЧП погиб один человек, еще трое пострадали, 30 человек были оперативно эвакуированы.

2018

15 ноября в метро Милана (Италия) поезд резко затормозил у одной из станций на западе города. Причиной происшествия стали перебои с подачей энергии. В результате инцидента пострадали 14 человек.
23 октября на станции римского метро "Репубблика" вышел из строя эскалатор: при спуске он неожиданно резко ускорил движение, образовалась давка. В этот момент на эскалаторе находилась группа российских болельщиков, которые направлялись на матч Лиги чемпионов между ЦСКА и итальянским клубом "Рома". В результате инцидента около 20 россиян получили травмы, 16 из них были сразу же госпитализированы.
3 апреля в немецком Дуйсбурге столкнулись поезда метро. Инцидент произошел в районе Майдерих в северной части города. В результате ЧП травмы получили более 30 человек.

2017

31 января в Тбилиси (Грузия) на станции метро "Варкетили" обрушилась часть потолка. В результате ЧП пострадали 14 человек.
27 июня в метро Нью-Йорка (США) в результате экстренного торможения два вагона состава сошли с рельсов и врезались в стену тоннеля. В результате аварии 34 человека пострадали, 17 были госпитализированы. В общей сложности на месте ЧП оказались около 800 человек, их эвакуация из тоннеля заняла более часа.
23 июня в китайском городе Циндао в туннеле 11-й ветки метро во время транспортировки рабочими электрического кабеля опрокинулся вагон и каток кабеля скатился вниз. В результате один из рабочих погиб на месте, двое скончались позднее в больнице, еще 12 пострадали.
15 ноября в метро Сингапура столкнулись два поезда. По данным телеканала Channel News Asia, один из поездов врезался в стоящий состав. Всего в результате инцидента пострадали 23 человека.
27 июля в метрополитене Мехико (Мексика) между станциями "Хуанакатлан" и "Чапультепек" произошло задымление. Причиной инцидента стали неполадки в электропроводке и короткое замыкание. В итоге дым попал на обе станции. Отравление продуктами горения получили около 35 человек.

2016

20 декабря в Гонконге (специальный административный район КНР) произошло столкновение двух составов легкого метро на станции Тяньшуйвэй. В результате ЧП пострадали 19 человек.
5 декабря в метрополитене Будапешта (Венгрия) столкнулись два вагона. Ранения получили десять человек, девять из них были госпитализированы. Инцидент произошел на второй линии будапештского метрополитена.
19 января в городе Кальяри на итальянском острове Сардиния произошло лобовое столкновение двух поездов легкого метро. В вагонах находились более 150 человек, при этом большинство из них учащиеся, которые ехали в школу. В результате произошедшего пострадали более 60 человек.

2015

5 июня в римском метро столкнулись два поезда. По сведениям столичной газеты il Messaggero, столкновение поездов, двигавшихся в одном и том же направлении, произошло из-за неожиданной остановки одного из них. Машинист второго поезда, по-видимому, своевременно не получил информацию об этой остановке и продолжал движение на скорости около 15 километров в час. В результате ЧП ранения получили 10 человек.
12 января задымление произошло на станции "Ленфан плаза" в Вашингтоне (США). Станция была закрыта, на двух ветках движение было частично прервано. В результате ЧП 84 человека пострадали, один скончался.

2014

15 июля в московском метро на перегоне "Парк Победы" - "Славянский бульвар" после резкой остановки поезда три вагона сошли с рельсов. Погибли 24 человека. Пострадали около 190 человек.
19 мая на одной из станций метро в южнокорейской столице Сеуле произошел взрыв. В результате инцидента было повреждено одно из электроустройств состава. 11 человек получили ранения.
2 мая в Южной Корее два поезда столкнулись в метро недалеко от станции на второй линии в центре Сеула. В стоящий из-за поломки поезд на полном ходу врезался идущий следом состав. Машинист второго состава не успел среагировать на быстро сменившийся сигнал светофора и не смог вовремя затормозить. Часть вагонов второго поезда сошла с рельсов. В результате столкновения около 240 человек получили травмы различной степени тяжести.
2 мая в Нью-Йоркском метро в районе Квинс шесть из восьми вагонов поезда, направлявшихся в Манхэттен, сошли с рельсов. В поезде на момент происшествия находилось около тысячи человек. В результате четыре человека серьезно пострадали, 15 получили незначительные травмы.
10 марта поезд в метрополитене Бостона, штат Массачусетс (США), сошел с рельсов. Инцидент произошел на участке между станциями Кенмор (Kenmore) и Фэнуэй (Fenway) зеленой ветки метрополитена. Состав был всего из двух вагонов. Первый вагон сошел с рельсов, после чего врезался в стену тоннеля. Десять человек были госпитализированы.
 
Обрушение метромоста в МехикоМехикоСправки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26В Роспотребнадзоре объяснили, зачем нужна вторая доза вакцины от COVID-19
03:24Сирийские средства ПВО отражают израильскую атаку
03:15В Мексике объявили трехдневный траур по погибшим при крушении метро
02:57Нетаньяху лишился права формировать правительство Израиля
02:50Историк рассказал, как шифровальный "фронт" помог СССР победить в войне
02:35Минобороны опубликовало видео ночной репетиции парада на Красной площади
02:23Блинкен призвал добиваться от РФ "соблюдения международных обязательств"
02:16Министры G7 полтора часа обсуждали Россию
02:13Эксперт рассказал, как быстро высушить смартфон
02:10Эксперт рассказал, как планировать отдых в этом году
01:55Тунисский депутат выступила в парламенте в бронежилете и шлеме
01:27Убивший афроамериканца экс-полицейский просит нового суда
01:24В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
01:11Эксперт назвал способ накопления капитала на 10% от зарплаты
01:03Пентагон обвинил Россию в нарушениях механизма деконфликтинга в Сирии
00:47Пушков назвал единственно возможную форму существования Украины
00:35В Роспотребнадзоре объяснили, как правильно мыть руки
00:31В Москве пройдет церемония переноса в Словакию частицы Вечного огня
00:28Пик метеорного потока Майские Аквариды наступит 5 мая и продлится три дня
00:13Венесуэла рассчитывает на широкий доступ к "ЭпиВакКороне"
Лента новостейМолния