https://ria.ru/20210504/metropoliten-1731075605.html

Крупные ЧП технического характера в метрополитенах мира в 2014-2021 годах

Крупные ЧП технического характера в метрополитенах мира в 2014-2021 годах

Крушение метромоста произошло в мексиканской столице Мехико 3 мая 2021 года, погибли 23 человека, включая несовершеннолетних, госпитализированы 65 пострадавших, РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T11:36

2021-05-04T11:36

2021-05-04T11:36

обрушение метромоста в мехико

мехико

справки

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2021Крушение метромоста произошло в мексиканской столице Мехико 3 мая 2021 года, погибли 23 человека, включая несовершеннолетних, госпитализированы 65 пострадавших, началось расследование ЧП, сообщают власти в Мексике.202027 марта в Нью-Йорке (США) произошло возгорание в вагоне поезда метро на станции Сентрал-парк-Норт - 110-я улица в округе Гарлем. В результате пожара один человек погиб, 16 пострадали.10 марта в Мехико (Мексика) произошло столкновение двух составов метро на станции Такубайя. В результате ЧП один человек погиб, более 40 получили травмы.14 января в метрополитене итальянского Неаполя произошло столкновение нескольких поездов. По данным местного издания Il Mattino, в инциденте участвовали три состава, один из которых был без пассажиров. Столкновение произошло в северной части города на наземном участке путей. Издание сообщало, что после ЧП в больницы были доставлены 13 человек.20198 июня в метрополитене Бостона (США) пассажирский поезд сошел с рельсов. В момент происшествия в поезде находились 150 человек. В результате ЧП травмы получили десять человек.8 января в китайском городе центрального подчинения Чунцин произошла авария на кольцевой линии городского метро из-за технической неисправности защитных дверей в пролете между станциями. Положение двери изменилось, из-за чего в нее врезался поезд, в результате передняя часть поезда получила значительные повреждения, однако состав не сошел с рельсов. В результате ЧП погиб один человек, еще трое пострадали, 30 человек были оперативно эвакуированы.201815 ноября в метро Милана (Италия) поезд резко затормозил у одной из станций на западе города. Причиной происшествия стали перебои с подачей энергии. В результате инцидента пострадали 14 человек.23 октября на станции римского метро "Репубблика" вышел из строя эскалатор: при спуске он неожиданно резко ускорил движение, образовалась давка. В этот момент на эскалаторе находилась группа российских болельщиков, которые направлялись на матч Лиги чемпионов между ЦСКА и итальянским клубом "Рома". В результате инцидента около 20 россиян получили травмы, 16 из них были сразу же госпитализированы.3 апреля в немецком Дуйсбурге столкнулись поезда метро. Инцидент произошел в районе Майдерих в северной части города. В результате ЧП травмы получили более 30 человек.201731 января в Тбилиси (Грузия) на станции метро "Варкетили" обрушилась часть потолка. В результате ЧП пострадали 14 человек.27 июня в метро Нью-Йорка (США) в результате экстренного торможения два вагона состава сошли с рельсов и врезались в стену тоннеля. В результате аварии 34 человека пострадали, 17 были госпитализированы. В общей сложности на месте ЧП оказались около 800 человек, их эвакуация из тоннеля заняла более часа.23 июня в китайском городе Циндао в туннеле 11-й ветки метро во время транспортировки рабочими электрического кабеля опрокинулся вагон и каток кабеля скатился вниз. В результате один из рабочих погиб на месте, двое скончались позднее в больнице, еще 12 пострадали.15 ноября в метро Сингапура столкнулись два поезда. По данным телеканала Channel News Asia, один из поездов врезался в стоящий состав. Всего в результате инцидента пострадали 23 человека.27 июля в метрополитене Мехико (Мексика) между станциями "Хуанакатлан" и "Чапультепек" произошло задымление. Причиной инцидента стали неполадки в электропроводке и короткое замыкание. В итоге дым попал на обе станции. Отравление продуктами горения получили около 35 человек.201620 декабря в Гонконге (специальный административный район КНР) произошло столкновение двух составов легкого метро на станции Тяньшуйвэй. В результате ЧП пострадали 19 человек.5 декабря в метрополитене Будапешта (Венгрия) столкнулись два вагона. Ранения получили десять человек, девять из них были госпитализированы. Инцидент произошел на второй линии будапештского метрополитена.19 января в городе Кальяри на итальянском острове Сардиния произошло лобовое столкновение двух поездов легкого метро. В вагонах находились более 150 человек, при этом большинство из них учащиеся, которые ехали в школу. В результате произошедшего пострадали более 60 человек.20155 июня в римском метро столкнулись два поезда. По сведениям столичной газеты il Messaggero, столкновение поездов, двигавшихся в одном и том же направлении, произошло из-за неожиданной остановки одного из них. Машинист второго поезда, по-видимому, своевременно не получил информацию об этой остановке и продолжал движение на скорости около 15 километров в час. В результате ЧП ранения получили 10 человек.12 января задымление произошло на станции "Ленфан плаза" в Вашингтоне (США). Станция была закрыта, на двух ветках движение было частично прервано. В результате ЧП 84 человека пострадали, один скончался.201415 июля в московском метро на перегоне "Парк Победы" - "Славянский бульвар" после резкой остановки поезда три вагона сошли с рельсов. Погибли 24 человека. Пострадали около 190 человек.19 мая на одной из станций метро в южнокорейской столице Сеуле произошел взрыв. В результате инцидента было повреждено одно из электроустройств состава. 11 человек получили ранения.2 мая в Южной Корее два поезда столкнулись в метро недалеко от станции на второй линии в центре Сеула. В стоящий из-за поломки поезд на полном ходу врезался идущий следом состав. Машинист второго состава не успел среагировать на быстро сменившийся сигнал светофора и не смог вовремя затормозить. Часть вагонов второго поезда сошла с рельсов. В результате столкновения около 240 человек получили травмы различной степени тяжести.2 мая в Нью-Йоркском метро в районе Квинс шесть из восьми вагонов поезда, направлявшихся в Манхэттен, сошли с рельсов. В поезде на момент происшествия находилось около тысячи человек. В результате четыре человека серьезно пострадали, 15 получили незначительные травмы.10 марта поезд в метрополитене Бостона, штат Массачусетс (США), сошел с рельсов. Инцидент произошел на участке между станциями Кенмор (Kenmore) и Фэнуэй (Fenway) зеленой ветки метрополитена. Состав был всего из двух вагонов. Первый вагон сошел с рельсов, после чего врезался в стену тоннеля. Десять человек были госпитализированы.

мехико

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обрушение метромоста в мехико, мехико, справки