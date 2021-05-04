Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210504/mekhiko-1731078740.html
В Мехико после обрушения метромоста проверят конструкции 12-й линии метро
В Мехико после обрушения метромоста проверят конструкции 12-й линии метро
Мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум заявила, что после обрушения метромоста будет проведена проверка конструкций всей 12-й линии метро. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T11:42
2021-05-04T11:42
обрушение метромоста в мехико
мехико (город)
северная америка
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/04/1731071252_0:254:3000:1942_1920x0_80_0_0_17845e54eb0a800871c976e64c73ea0a.jpg
МЕХИКО, 4 мая - РИА Новости. Мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум заявила, что после обрушения метромоста будет проведена проверка конструкций всей 12-й линии метро.Как ранее сообщалось, метромост вместе с поездом рухнул на юго-востоке Мехико в районе станций Оливос и Тесонко около 22.00 по местному времени. По последним данным властей, число погибших возросло до 23, госпитализированы 65 пострадавших. Как рассказали РИА Новости очевидцы, в поезде было довольно многолюдно – многие в это время еще возвращаются с работы."Начинается проверка конструкции всей линии метро 12, экспертиза и тщательное расследование причин происшествия", - написала Шейнбаум в Twitter.Метро Мехико - один из крупнейших метрополитенов в Северной Америке. Последний крупный инцидент там случился в январе, когда при возгорании на центральном посту в историческом центре города один человек погиб, 29 были госпитализированы. Тогда работу метрополитена пришлось остановить на три дня. После этого были запущены три линии, на восстановление работы ещё трёх ушел почти месяц.
https://ria.ru/20210504/mekhiko-1731074440.html
мехико (город)
северная америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры рухнувшего метромоста в мексиканской столице
Метромост вместе с поездом рухнул в столице Мексики. По последним данным властей, погибли 15 человек, около 70 пострадали.
2021-05-04T11:42
true
PT0M57S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/04/1731071252_0:92:2467:1942_1920x0_80_0_0_b2bf9ac06231e1dc31b10c0f7169fabd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обрушение метромоста в мехико, мехико (город), северная америка, в мире

В Мехико после обрушения метромоста проверят конструкции 12-й линии метро

11:42 04.05.2021
 
© REUTERS / Carlos JassoСпасатели на месте крушения метромоста в Мехико
Спасатели на месте крушения метромоста в Мехико - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© REUTERS / Carlos Jasso
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 4 мая - РИА Новости. Мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум заявила, что после обрушения метромоста будет проведена проверка конструкций всей 12-й линии метро.
Как ранее сообщалось, метромост вместе с поездом рухнул на юго-востоке Мехико в районе станций Оливос и Тесонко около 22.00 по местному времени. По последним данным властей, число погибших возросло до 23, госпитализированы 65 пострадавших. Как рассказали РИА Новости очевидцы, в поезде было довольно многолюдно – многие в это время еще возвращаются с работы.
"Начинается проверка конструкции всей линии метро 12, экспертиза и тщательное расследование причин происшествия", - написала Шейнбаум в Twitter.
Метро Мехико - один из крупнейших метрополитенов в Северной Америке. Последний крупный инцидент там случился в январе, когда при возгорании на центральном посту в историческом центре города один человек погиб, 29 были госпитализированы. Тогда работу метрополитена пришлось остановить на три дня. После этого были запущены три линии, на восстановление работы ещё трёх ушел почти месяц.
Пострадавший во время крушения метромоста в Мехико - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
Вчера, 11:06
Еще три человека погибли после крушения метромоста в Мехико
 
Обрушение метромоста в МехикоМехико (город)Северная АмерикаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26В Роспотребнадзоре объяснили, зачем нужна вторая доза вакцины от COVID-19
03:24Сирийские средства ПВО отражают израильскую атаку
03:15В Мексике объявили трехдневный траур по погибшим при крушении метро
02:57Нетаньяху лишился права формировать правительство Израиля
02:50Историк рассказал, как шифровальный "фронт" помог СССР победить в войне
02:35Минобороны опубликовало видео ночной репетиции парада на Красной площади
02:23Блинкен призвал добиваться от РФ "соблюдения международных обязательств"
02:16Министры G7 полтора часа обсуждали Россию
02:13Эксперт рассказал, как быстро высушить смартфон
02:10Эксперт рассказал, как планировать отдых в этом году
01:55Тунисский депутат выступила в парламенте в бронежилете и шлеме
01:27Убивший афроамериканца экс-полицейский просит нового суда
01:24В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
01:11Эксперт назвал способ накопления капитала на 10% от зарплаты
01:03Пентагон обвинил Россию в нарушениях механизма деконфликтинга в Сирии
00:47Пушков назвал единственно возможную форму существования Украины
00:35В Роспотребнадзоре объяснили, как правильно мыть руки
00:31В Москве пройдет церемония переноса в Словакию частицы Вечного огня
00:28Пик метеорного потока Майские Аквариды наступит 5 мая и продлится три дня
00:13Венесуэла рассчитывает на широкий доступ к "ЭпиВакКороне"
Лента новостейМолния