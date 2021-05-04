https://ria.ru/20210504/mekhiko-1731078740.html
В Мехико после обрушения метромоста проверят конструкции 12-й линии метро
В Мехико после обрушения метромоста проверят конструкции 12-й линии метро
Мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум заявила, что после обрушения метромоста будет проведена проверка конструкций всей 12-й линии метро. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T11:42
2021-05-04T11:42
2021-05-04T11:42
обрушение метромоста в мехико
мехико (город)
северная америка
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МЕХИКО, 4 мая - РИА Новости. Мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум заявила, что после обрушения метромоста будет проведена проверка конструкций всей 12-й линии метро.Как ранее сообщалось, метромост вместе с поездом рухнул на юго-востоке Мехико в районе станций Оливос и Тесонко около 22.00 по местному времени. По последним данным властей, число погибших возросло до 23, госпитализированы 65 пострадавших. Как рассказали РИА Новости очевидцы, в поезде было довольно многолюдно – многие в это время еще возвращаются с работы."Начинается проверка конструкции всей линии метро 12, экспертиза и тщательное расследование причин происшествия", - написала Шейнбаум в Twitter.Метро Мехико - один из крупнейших метрополитенов в Северной Америке. Последний крупный инцидент там случился в январе, когда при возгорании на центральном посту в историческом центре города один человек погиб, 29 были госпитализированы. Тогда работу метрополитена пришлось остановить на три дня. После этого были запущены три линии, на восстановление работы ещё трёх ушел почти месяц.
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Кадры рухнувшего метромоста в мексиканской столице
Метромост вместе с поездом рухнул в столице Мексики. По последним данным властей, погибли 15 человек, около 70 пострадали.
2021-05-04T11:42
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обрушение метромоста в мехико, мехико (город), северная америка, в мире