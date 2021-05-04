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Еще три человека погибли после крушения метромоста в Мехико
Еще три человека погибли после крушения метромоста в Мехико
Мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум сообщила, что число погибших в результате крушения метромоста в мексиканской столице возросло до 23, госпитализированы 65... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T11:06
2021-05-04T11:06
2021-05-04T11:56
обрушение метромоста в мехико
мехико (город)
мексика
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МЕХИКО, 4 мая — РИА Новости. Мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум сообщила, что число погибших в результате крушения метромоста в мексиканской столице возросло до 23, госпитализированы 65 пострадавших.Конструкция вместе с поездом рухнула на юго-востоке города в районе станций Оливос и Тесонко. Ранее у властей были данные о гибели 20 человек и госпитализации 49.Метро Мехико — один из крупнейших метрополитенов в Северной Америке. Последний крупный инцидент там случился в январе, когда при возгорании на центральном посту в историческом центре погиб человек, пострадали еще 29. Тогда его работу остановили на три дня. После этого запустили три линии, на восстановление работы еще трех ушел почти месяц.
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РИА Новости
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Кадры рухнувшего метромоста в мексиканской столице
Метромост вместе с поездом рухнул в столице Мексики. По последним данным властей, погибли 15 человек, около 70 пострадали.
2021-05-04T11:06
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PT0M57S
РИА Новости
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Еще три человека погибли после крушения метромоста в Мехико
МЕХИКО, 4 мая — РИА Новости. Мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум сообщила, что число погибших в результате крушения метромоста в мексиканской столице возросло до 23, госпитализированы 65 пострадавших.
2021-05-04T11:06
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PT0M57S
МЕХИКО, 4 мая — РИА Новости. Мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум сообщила, что число погибших в результате крушения метромоста в мексиканской столице возросло до 23, госпитализированы 65 пострадавших.
Конструкция вместе с поездом рухнула на юго-востоке города в районе станций Оливос и Тесонко. Ранее у властей были данные о гибели 20 человек и госпитализации 49.
Метро Мехико
— один из крупнейших метрополитенов в Северной Америке
.
Последний крупный инцидент там случился в январе, когда при возгорании на центральном посту в историческом центре погиб человек, пострадали еще 29. Тогда его работу остановили на три дня. После этого запустили три линии, на восстановление работы еще трех ушел почти месяц.