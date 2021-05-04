https://ria.ru/20210504/mekhiko-1731074440.html

Еще три человека погибли после крушения метромоста в Мехико

Еще три человека погибли после крушения метромоста в Мехико

Мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум сообщила, что число погибших в результате крушения метромоста в мексиканской столице возросло до 23, госпитализированы 65... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T11:06

2021-05-04T11:06

2021-05-04T11:56

обрушение метромоста в мехико

мехико (город)

мексика

в мире

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МЕХИКО, 4 мая — РИА Новости. Мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум сообщила, что число погибших в результате крушения метромоста в мексиканской столице возросло до 23, госпитализированы 65 пострадавших.Конструкция вместе с поездом рухнула на юго-востоке города в районе станций Оливос и Тесонко. Ранее у властей были данные о гибели 20 человек и госпитализации 49.Метро Мехико — один из крупнейших метрополитенов в Северной Америке. Последний крупный инцидент там случился в январе, когда при возгорании на центральном посту в историческом центре погиб человек, пострадали еще 29. Тогда его работу остановили на три дня. После этого запустили три линии, на восстановление работы еще трех ушел почти месяц.

мехико (город)

мексика

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры рухнувшего метромоста в мексиканской столице Метромост вместе с поездом рухнул в столице Мексики. По последним данным властей, погибли 15 человек, около 70 пострадали. 2021-05-04T11:06 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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