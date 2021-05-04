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Всех пострадавших при обрушении метромоста в Мехико госпитализировали
Всех пострадавших при обрушении метромоста в Мехико госпитализировали
Сотрудники Красного Креста сообщили РИА Новости, что все пострадавшие при обрушении метромоста в Мехико госпитализированы, раненых на месте ЧП нет. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T09:11
2021-05-04T09:11
2021-05-04T10:22
мексика
северная америка
обрушение метромоста в мехико
мехико (город)
в мире
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МЕХИКО, 4 мая - РИА Новости. Сотрудники Красного Креста сообщили РИА Новости, что все пострадавшие при обрушении метромоста в Мехико госпитализированы, раненых на месте ЧП нет.Метро Мехико - один из крупнейших метрополитенов в Северной Америке. Последний крупный инцидент там случился в январе, когда при возгорании на центральном посту в историческом центре города один человек погиб, 29 госпитализированы. Тогда работу метрополитена пришлось остановить на три дня. После этого были запущены три линии, на восстановление работы ещё трёх ушел почти месяц.
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мексика, северная америка, обрушение метромоста в мехико, мехико (город), в мире