https://ria.ru/20210504/mekhiko-1731059431.html

Всех пострадавших при обрушении метромоста в Мехико госпитализировали

Всех пострадавших при обрушении метромоста в Мехико госпитализировали

Сотрудники Красного Креста сообщили РИА Новости, что все пострадавшие при обрушении метромоста в Мехико госпитализированы, раненых на месте ЧП нет. РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T09:11

2021-05-04T09:11

2021-05-04T10:22

мексика

северная америка

обрушение метромоста в мехико

мехико (город)

в мире

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МЕХИКО, 4 мая - РИА Новости. Сотрудники Красного Креста сообщили РИА Новости, что все пострадавшие при обрушении метромоста в Мехико госпитализированы, раненых на месте ЧП нет.Метро Мехико - один из крупнейших метрополитенов в Северной Америке. Последний крупный инцидент там случился в январе, когда при возгорании на центральном посту в историческом центре города один человек погиб, 29 госпитализированы. Тогда работу метрополитена пришлось остановить на три дня. После этого были запущены три линии, на восстановление работы ещё трёх ушел почти месяц.

мексика

северная америка

мехико (город)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мексика, северная америка, обрушение метромоста в мехико, мехико (город), в мире