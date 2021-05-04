https://ria.ru/20210504/mekhiko-1731058217.html
Вокруг места обрушения моста в Мехико выставили полицейское оцепление
Вокруг места обрушения моста в Мехико выставили полицейское оцепление
Оцепление из сотрудников городской полиции выставлено в радиусе 100 метров вокруг места обрушения метромоста, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T09:01
2021-05-04T09:01
2021-05-04T09:34
обрушение метромоста в мехико
красный крест
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МЕХИКО, 4 мая – РИА Новости. Оцепление из сотрудников городской полиции выставлено в радиусе 100 метров вокруг места обрушения метромоста, передает корреспондент РИА Новости.Внутрь не пускают ни журналистов, ни тех, кто не может подтвердить, что живет недалеко от места ЧП – лишь экстренные службы. По словам корреспондента, пополам сложился один из пролетов моста высотой около 20 метров.Представители Красного креста на месте затруднились оценить количество пострадавших – данные до сих пор собираются и обрабатываются.
https://ria.ru/20210504/video-1731057121.html
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обрушение метромоста в мехико, красный крест, мехико (город), мексика, в мире