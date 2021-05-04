https://ria.ru/20210504/mekhiko-1731058217.html

Вокруг места обрушения моста в Мехико выставили полицейское оцепление

Вокруг места обрушения моста в Мехико выставили полицейское оцепление

Оцепление из сотрудников городской полиции выставлено в радиусе 100 метров вокруг места обрушения метромоста, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T09:01

2021-05-04T09:01

2021-05-04T09:34

обрушение метромоста в мехико

красный крест

мехико (город)

мексика

в мире

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МЕХИКО, 4 мая – РИА Новости. Оцепление из сотрудников городской полиции выставлено в радиусе 100 метров вокруг места обрушения метромоста, передает корреспондент РИА Новости.Внутрь не пускают ни журналистов, ни тех, кто не может подтвердить, что живет недалеко от места ЧП – лишь экстренные службы. По словам корреспондента, пополам сложился один из пролетов моста высотой около 20 метров.Представители Красного креста на месте затруднились оценить количество пострадавших – данные до сих пор собираются и обрабатываются.

https://ria.ru/20210504/video-1731057121.html

мехико (город)

мексика

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обрушение метромоста в мехико, красный крест, мехико (город), мексика, в мире