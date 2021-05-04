https://ria.ru/20210504/krushenie-1731054201.html
Число погибших при крушении метромоста в Мехико выросло до 13
Число погибших при крушении метромоста в Мехико выросло до 13
В результате крушения метромоста в мексиканской столице, по предварительным данным, погибли 13 человек, 70 пострадали, сообщает департамент по интегральному... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T07:56
2021-05-04T07:56
2021-05-04T08:19
обрушение метромоста в мехико
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МЕХИКО, 4 мая - РИА Новости. В результате крушения метромоста в мексиканской столице, по предварительным данным, погибли 13 человек, 70 пострадали, сообщает департамент по интегральному управлению рисками и гражданской защите."На данный момент это предварительная цифра, к сожалению, 13 человек скончались, около 70 пострадавших перевозят в госпитали", - сообщило ведомство в Twitter.Ранее СМИ со ссылкой на аварийно-спасательные службы сообщили о 6 погибших и 80 пострадавших.
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обрушение метромоста в мехико, мехико (город), мексика, в мире