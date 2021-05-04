https://ria.ru/20210504/krushenie-1731054201.html

Число погибших при крушении метромоста в Мехико выросло до 13

Число погибших при крушении метромоста в Мехико выросло до 13

В результате крушения метромоста в мексиканской столице, по предварительным данным, погибли 13 человек, 70 пострадали, сообщает департамент по интегральному... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T07:56

2021-05-04T07:56

2021-05-04T08:19

обрушение метромоста в мехико

мехико (город)

мексика

в мире

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МЕХИКО, 4 мая - РИА Новости. В результате крушения метромоста в мексиканской столице, по предварительным данным, погибли 13 человек, 70 пострадали, сообщает департамент по интегральному управлению рисками и гражданской защите."На данный момент это предварительная цифра, к сожалению, 13 человек скончались, около 70 пострадавших перевозят в госпитали", - сообщило ведомство в Twitter.Ранее СМИ со ссылкой на аварийно-спасательные службы сообщили о 6 погибших и 80 пострадавших.

https://ria.ru/20210504/obrushenie-1731052737.html

мехико (город)

мексика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обрушение метромоста в мехико, мехико (город), мексика, в мире