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Не менее 80 человек пострадали при крушении метромоста в Мехико
Не менее 80 человек пострадали при крушении метромоста в Мехико
В результате крушения метромоста в столице Мексики погибли 6 человек, 80 пострадали, сообщает издание Universal со ссылкой на аварийно-спасательные службы. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T07:19
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обрушение метромоста в мехико
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мехико (город)
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МЕХИКО, 4 мая - РИА Новости. В результате крушения метромоста в столице Мексики погибли 6 человек, 80 пострадали, сообщает издание Universal со ссылкой на аварийно-спасательные службы.Ранее газета Pais со ссылкой на власти сообщила о 50 пострадавших в результате аварии.Ранее мэр Мехико сообщила, что метромост вместе с поездом рухнул в столице. По информации СМИ, инцидент произошел на юго-востоке Мехико, в районе станций Оливос и Тесонко.
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обрушение метромоста в мехико, мексика, мехико (город), в мире

Не менее 80 человек пострадали при крушении метромоста в Мехико

07:19 04.05.2021 (обновлено: 07:43 04.05.2021)
 
© Flickr / monocaiМашина скорой помощи. Мексика
Машина скорой помощи. Мексика - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© Flickr / monocai
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МЕХИКО, 4 мая - РИА Новости. В результате крушения метромоста в столице Мексики погибли 6 человек, 80 пострадали, сообщает издание Universal со ссылкой на аварийно-спасательные службы.
Ранее газета Pais со ссылкой на власти сообщила о 50 пострадавших в результате аварии.
Ранее мэр Мехико сообщила, что метромост вместе с поездом рухнул в столице. По информации СМИ, инцидент произошел на юго-востоке Мехико, в районе станций Оливос и Тесонко.
 
Обрушение метромоста в МехикоМексикаМехико (город)В мире
 
 
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