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Не менее 80 человек пострадали при крушении метромоста в Мехико

Не менее 80 человек пострадали при крушении метромоста в Мехико

В результате крушения метромоста в столице Мексики погибли 6 человек, 80 пострадали, сообщает издание Universal со ссылкой на аварийно-спасательные службы. РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T07:19

2021-05-04T07:19

2021-05-04T07:43

обрушение метромоста в мехико

мексика

мехико (город)

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МЕХИКО, 4 мая - РИА Новости. В результате крушения метромоста в столице Мексики погибли 6 человек, 80 пострадали, сообщает издание Universal со ссылкой на аварийно-спасательные службы.Ранее газета Pais со ссылкой на власти сообщила о 50 пострадавших в результате аварии.Ранее мэр Мехико сообщила, что метромост вместе с поездом рухнул в столице. По информации СМИ, инцидент произошел на юго-востоке Мехико, в районе станций Оливос и Тесонко.

мексика

мехико (город)

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2021

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обрушение метромоста в мехико, мексика, мехико (город), в мире