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https://ria.ru/20210504/koronavirus-1731087294.html
В Евросоюзе начали оценку китайской вакцины от коронавируса Vero Cell
В Евросоюзе начали оценку китайской вакцины от коронавируса Vero Cell
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало изучение по процедуре постепенной экспертизы (rolling review) китайской вакцины от коронавируса... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T13:14
2021-05-04T13:14
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коронавирус covid-19
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БРЮССЕЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало изучение по процедуре постепенной экспертизы (rolling review) китайской вакцины от коронавируса Vero Cell, говорится в сообщении агентства."Комитет EMA по лекарствам для человека начал процесс rolling review по вакцине от COVID-19 Vaccine (Vero Cell) Inactivated, разработанной Sinovac Life Sciences", - говорится в релизе.Решение о начале этой оценки основано на предварительных результатах лабораторных исследований (доклинических данных) и клинических исследований, которые предполагают, что вакцина вызывает выработку антител, нацеленных на SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19, и может помочь защитить от болезни."EMA будет оценивать данные по мере их поступления, чтобы решить, перевешивают ли преимущества (применения вакцины - ред.) риски. Процедура rolling review будет продолжаться до тех пор, пока не будет доступно достаточно доказательств для официальной заявки на получение разрешения на реализацию (вакцины в Евросоюзе - ред.)", - отмечается в релизе.Регулятор ЕС оценит соответствие вакцины стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству.Процедура rolling review - это инструмент, который EMA использует для ускорения оценки перспективного лекарства во время чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения.В настоящее время по этой процедуре оцениваются ещё три вакцины: российская Sputnik V, а также CVnCoV от CureVac, NVX-CoV2373 от Novavax.Сейчас централизовано по всему ЕС разрешено применять четыре препарата: от Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&amp;Johnson. Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки для всего ЕС вакцин с французско-британской Sanofi-GSK и немецкой CureVac.
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коронавирус covid-19, еврокомиссия, евросоюз, johnson & johnson, китай, в мире

В Евросоюзе начали оценку китайской вакцины от коронавируса Vero Cell

13:14 04.05.2021
 
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время вакцинации пациента от коронавируса в Пекине
Медицинский работник во время вакцинации пациента от коронавируса в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
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БРЮССЕЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало изучение по процедуре постепенной экспертизы (rolling review) китайской вакцины от коронавируса Vero Cell, говорится в сообщении агентства.
"Комитет EMA по лекарствам для человека начал процесс rolling review по вакцине от COVID-19 Vaccine (Vero Cell) Inactivated, разработанной Sinovac Life Sciences", - говорится в релизе.
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Решение о начале этой оценки основано на предварительных результатах лабораторных исследований (доклинических данных) и клинических исследований, которые предполагают, что вакцина вызывает выработку антител, нацеленных на SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19, и может помочь защитить от болезни.
"EMA будет оценивать данные по мере их поступления, чтобы решить, перевешивают ли преимущества (применения вакцины - ред.) риски. Процедура rolling review будет продолжаться до тех пор, пока не будет доступно достаточно доказательств для официальной заявки на получение разрешения на реализацию (вакцины в Евросоюзе - ред.)", - отмечается в релизе.
Регулятор ЕС оценит соответствие вакцины стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству.
Процедура rolling review - это инструмент, который EMA использует для ускорения оценки перспективного лекарства во время чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения.
В настоящее время по этой процедуре оцениваются ещё три вакцины: российская Sputnik V, а также CVnCoV от CureVac, NVX-CoV2373 от Novavax.
Сейчас централизовано по всему ЕС разрешено применять четыре препарата: от Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки для всего ЕС вакцин с французско-британской Sanofi-GSK и немецкой CureVac.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ЕврокомиссияЕвросоюзJohnson & JohnsonКитайВ мире
 
 
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