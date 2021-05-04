https://ria.ru/20210504/kirgiziya-1731056063.html
Киргизия сообщила о 189 пострадавших в конфликте с Таджикистаном
Киргизия сообщила о 189 пострадавших в конфликте с Таджикистаном
Число пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном граждан Киргизии возросло до 189, погибли 36 человек, сообщила во вторник на пресс-конференции... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T08:27
2021-05-04T08:27
2021-05-04T08:27
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БИШКЕК, 4 мая - РИА Новости. Число пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном граждан Киргизии возросло до 189, погибли 36 человек, сообщила во вторник на пресс-конференции замминистра здравоохранения республики Элиза Солтонбекова."На утро 4 мая 2021 года всего количество пострадавших составляет 189 человек, 36 человек погибли", - заявила Солтонбекова.По ее словам, 100 пострадавших до сих пор находятся в больницах республики.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 50 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.
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таджикистан, киргизия, в мире
БИШКЕК, 4 мая - РИА Новости.
Число пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном
граждан Киргизии
возросло до 189, погибли 36 человек, сообщила во вторник на пресс-конференции замминистра здравоохранения республики Элиза Солтонбекова.
"На утро 4 мая 2021 года всего количество пострадавших составляет 189 человек, 36 человек погибли", - заявила Солтонбекова.
По ее словам, 100 пострадавших до сих пор находятся в больницах республики.
Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 50 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.