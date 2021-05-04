https://ria.ru/20210504/irak-1731113566.html

В Ираке обстреляли авиабазу "Айн аль-Асад"

В Ираке обстреляли авиабазу "Айн аль-Асад"

Авиабаза "Айн аль-Асад" в провинции Анбар на западе Ирака подверглась ракетному обстрелу, никто не пострадал, говорится в заявлении пресс-службы иракских... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T16:35

2021-05-04T16:35

2021-05-04T16:35

касем сулеймани

корпус стражей исламской революции

ирак

сша

в мире

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БАГДАД, 4 мая - РИА Новости. Авиабаза "Айн аль-Асад" в провинции Анбар на западе Ирака подверглась ракетному обстрелу, никто не пострадал, говорится в заявлении пресс-службы иракских органов безопасности, поступившем в распоряжение РИА Новости."Две ракеты "Катюша" упали на пустом дворе на авиабазе "Айн аль-Асад" в провинции Анбар, человеческих жертв и материального ущерба нет", - сообщается в заявлении.База "Айн аль-Асад" расположена в 160 километрах к северу от Багдада. В июне прошлого года официальный представитель главнокомандующего ВС Ирака Яхья Расул заявлял, что это единственная база в стране, где остаются военные международной антитеррористической коалиции во главе с США.Парламент Ирака 5 января 2020 года проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США международной антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января того же года были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.После этих событий международная коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.

https://ria.ru/20210504/irak-1731110523.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210425/bolnitsa-1729885448.html

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касем сулеймани, корпус стражей исламской революции, ирак, сша, в мире