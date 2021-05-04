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В Бурятии проведут проверку по делу о браконьерах, напавших на инспектора
В Бурятии проведут проверку по делу о браконьерах, напавших на инспектора
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку в Бурятии, где на инспектора заповедника, задержавшего... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T13:58
2021-05-04T14:19
россия
дальний восток
следственный комитет россии (ск рф)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
юрий трутнев
александр бастрыкин
происшествия
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку в Бурятии, где на инспектора заповедника, задержавшего браконьеров, возбудили уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.Ранее вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил Минприроды и руководству Бурятии взять на контроль ситуацию с возбуждением уголовного дела на задержавшего браконьеров инспектора Байкальского заповедника. В релизе пресс-службы вице-премьера ссылались на данные СМИ, что инспектор Сергей Красиков задержал с поличным пятерых браконьеров, в машине которых были обнаружены туши двух незаконно добытых косуль. В ходе задержания инспектор пострадал от наезда автомобиля браконьеров - у него перелом руки и сотрясение мозга, но он, по информации СМИ, стал фигурантом уголовного дела о превышении служебных полномочий."Глава ведомства поручил провести служебную проверку в связи с возбуждением уголовного дела в отношении инспектора заповедника в Бурятии, который задержал браконьеров", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что ход проверки поставлен на контроль Бастрыкиным.
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россия, дальний восток, следственный комитет россии (ск рф), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), юрий трутнев, александр бастрыкин, происшествия

В Бурятии проведут проверку по делу о браконьерах, напавших на инспектора

13:58 04.05.2021 (обновлено: 14:19 04.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир СмирновВид на дом у озера недалеко от села Зактуй в Тункинском районе республики Бурятия
Вид на дом у озера недалеко от села Зактуй в Тункинском районе республики Бурятия - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку в Бурятии, где на инспектора заповедника, задержавшего браконьеров, возбудили уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил Минприроды и руководству Бурятии взять на контроль ситуацию с возбуждением уголовного дела на задержавшего браконьеров инспектора Байкальского заповедника. В релизе пресс-службы вице-премьера ссылались на данные СМИ, что инспектор Сергей Красиков задержал с поличным пятерых браконьеров, в машине которых были обнаружены туши двух незаконно добытых косуль. В ходе задержания инспектор пострадал от наезда автомобиля браконьеров - у него перелом руки и сотрясение мозга, но он, по информации СМИ, стал фигурантом уголовного дела о превышении служебных полномочий.
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"Глава ведомства поручил провести служебную проверку в связи с возбуждением уголовного дела в отношении инспектора заповедника в Бурятии, который задержал браконьеров", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ход проверки поставлен на контроль Бастрыкиным.
 
РоссияДальний ВостокСледственный комитет России (СК РФ)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Юрий ТрутневАлександр БастрыкинПроисшествия
 
 
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