https://ria.ru/20210504/inspektor-1731092811.html

В Бурятии проведут проверку по делу о браконьерах, напавших на инспектора

В Бурятии проведут проверку по делу о браконьерах, напавших на инспектора

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку в Бурятии, где на инспектора заповедника, задержавшего... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T13:58

2021-05-04T13:58

2021-05-04T14:19

россия

дальний восток

следственный комитет россии (ск рф)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

юрий трутнев

александр бастрыкин

происшествия

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку в Бурятии, где на инспектора заповедника, задержавшего браконьеров, возбудили уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.Ранее вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил Минприроды и руководству Бурятии взять на контроль ситуацию с возбуждением уголовного дела на задержавшего браконьеров инспектора Байкальского заповедника. В релизе пресс-службы вице-премьера ссылались на данные СМИ, что инспектор Сергей Красиков задержал с поличным пятерых браконьеров, в машине которых были обнаружены туши двух незаконно добытых косуль. В ходе задержания инспектор пострадал от наезда автомобиля браконьеров - у него перелом руки и сотрясение мозга, но он, по информации СМИ, стал фигурантом уголовного дела о превышении служебных полномочий."Глава ведомства поручил провести служебную проверку в связи с возбуждением уголовного дела в отношении инспектора заповедника в Бурятии, который задержал браконьеров", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что ход проверки поставлен на контроль Бастрыкиным.

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россия, дальний восток, следственный комитет россии (ск рф), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), юрий трутнев, александр бастрыкин, происшествия