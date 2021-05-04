https://ria.ru/20210504/illyuminatsiya-1731080490.html
"Бессмертный полк": иллюминация на телебашнях в Москве и Челябинске
"Бессмертный полк": иллюминация на телебашнях в Москве и Челябинске
Иллюминация перед акцией "Бессмертный полк" украсила ТВ-башни в Москве и Челябинске.
2021-05-04T12:00
2021-05-04T12:00
2021-05-04T12:00
видео
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На Останкинской телебашне - динамическая подсветка с изображением российской национальной символики и информацией о том, как можно присоединиться к акции. Надписи "Никто не забыт, ничто не забыто" и "Бессмертный полк" вывели на фасад башни в Челябинске. Шествие с портретами ветеранов Великой Отечественной войны пройдет в России и за рубежом 9 мая.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Бессмертный полк": иллюминация на телебашнях в Москве и Челябинске
Иллюминация перед акцией "Бессмертный полк" украсила ТВ-башни в Москве и Челябинске. На Останкинской телебашне - динамическая подсветка с изображением российской национальной символики и информацией о том, как можно присоединиться к акции. Надписи "Никто не забыт, ничто не забыто" и "Бессмертный полк" вывели на фасад башни в Челябинске. Шествие с портретами ветеранов Великой Отечественной войны пройдет в России и за рубежом 9 мая.
2021-05-04T12:00
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PT1M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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видео, видео
"Бессмертный полк": иллюминация на телебашнях в Москве и Челябинске
Иллюминация перед акцией "Бессмертный полк" украсила ТВ-башни в Москве и Челябинске.
2021-05-04T12:00
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PT1M10S
"Бессмертный полк": иллюминация на телебашнях в Москве и Челябинске
Иллюминация перед акцией "Бессмертный полк" украсила ТВ-башни в Москве и Челябинске.