https://ria.ru/20210504/illyuminatsiya-1731080490.html

"Бессмертный полк": иллюминация на телебашнях в Москве и Челябинске

"Бессмертный полк": иллюминация на телебашнях в Москве и Челябинске

Иллюминация перед акцией "Бессмертный полк" украсила ТВ-башни в Москве и Челябинске.

2021-05-04T12:00

2021-05-04T12:00

2021-05-04T12:00

видео

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На Останкинской телебашне - динамическая подсветка с изображением российской национальной символики и информацией о том, как можно присоединиться к акции. Надписи "Никто не забыт, ничто не забыто" и "Бессмертный полк" вывели на фасад башни в Челябинске. Шествие с портретами ветеранов Великой Отечественной войны пройдет в России и за рубежом 9 мая.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Бессмертный полк": иллюминация на телебашнях в Москве и Челябинске Иллюминация перед акцией "Бессмертный полк" украсила ТВ-башни в Москве и Челябинске. На Останкинской телебашне - динамическая подсветка с изображением российской национальной символики и информацией о том, как можно присоединиться к акции. Надписи "Никто не забыт, ничто не забыто" и "Бессмертный полк" вывели на фасад башни в Челябинске. Шествие с портретами ветеранов Великой Отечественной войны пройдет в России и за рубежом 9 мая. 2021-05-04T12:00 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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