https://ria.ru/20210504/gosuslugi-1731116974.html

Сервис поиска экстренно госпитализированных появился в Подмосковье

Сервис поиска экстренно госпитализированных появился в Подмосковье

В Московской области появился сервис, который поможет местным жителям искать пропавших людей среди госпитализированных пациентов. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T17:01

2021-05-04T17:01

2021-05-04T17:01

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. В Московской области появился сервис, который поможет местным жителям искать пропавших людей среди госпитализированных пациентов. Об этом сообщил телеканал "360".Для того чтобы найти человека среди пациентов больниц, необходимо зайти на портал госуслуг Подмосковья, в раздел "Здравоохранение". В форме нужно указать ФИО пропавшего человека. Пока поиск проводится по базе из 26 тысяч экстренно госпитализированных. Сведения постоянно обновляются.Также есть опция "Расширенный поиск". В этом случае указывается пол, возраст, телосложение, цвет волос и глаз, одежда и особые приметы.Пользователь сможет увидеть карточку пациента по окончании поиска по параметрам. После нажатия на кнопку "Подробнее" появятся данные о том, когда, как и куда был госпитализирован человек.Если найти человека по базе не удалось, следует обратиться в МВД или позвонить в бюро регистрации несчастных случаев Московского региона по телефону: 8 (495) 688-22-52.

https://ria.ru/20210427/meditsina-1730201635.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)