https://ria.ru/20210504/elektrodepo-1731089954.html
В Москве строят четыре электродепо для метрополитена
В Москве строят четыре электродепо для метрополитена
В Москве строят четыре электродепо для стоянки, техобслуживания и ремонта вагонов метрополитена, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T13:38
2021-05-04T13:38
2021-05-04T14:37
стройкомплекс москвы
метро
андрей бочкарев
москва
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МОСКВА, 4 мая - РИА Недвижимость. В Москве строят четыре электродепо для стоянки, техобслуживания и ремонта вагонов метрополитена, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Столичное метро продолжает расти, каждый год вводятся новые станции, продлеваются существующие и строятся новые линии, поэтому вопрос обеспечения метрополитена современными электродепо для обслуживания подвижного состава сегодня очень актуален. В апреле этого года мы завершили реконструкцию и ввели депо "Сокол", сейчас ведется строительство и реконструкция еще четырех электродепо", - рассказал он.Заммэра пояснил, что речь идет о депо "Нижегородское", "Южное", "Выхино" и "Владыкино".На территории депо "Нижегородское" сейчас возводятся основные конструкции ремонтного корпуса. В рамках строительства депо "Южное" идет сооружение ограждающих конструкций и устройство фундаментов, на территории депо "Выхино" строят базу аварийно-восстановительных средств и цех обточки колесных пар. Во "Владыкино" сооружаются новые нефы отстойно-ремонтного корпуса, строится здание эксплуатационного персонала, склад эскалаторных служб, а также проводится реконструкция здания мойки подвижного состава, уточнил Бочкарёв.В настоящее время московский метрополитен располагает 20 электродепо. С 2011 года было построено или реконструировано 11 таких объектов. В 2022-2023 годах планируется построить еще два. В 2024-2027 годах планируется провести реконструкцию электродепо "Новогиреево" Калининской линии, построить электродепо "Саларьево" ("Столбово") Сокольнической линии, а также два электродепо для обслуживания Троицкой ветки. В составе перспективных Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий метро предполагается строительство электродепо "Ильинское" и "Красный строитель" ("Бирюлевское").
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РИА Новости
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стройкомплекс москвы, метро, андрей бочкарев, москва
МОСКВА, 4 мая - РИА Недвижимость.
В Москве строят четыре электродепо для стоянки, техобслуживания и ремонта вагонов метрополитена, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев
.
"Столичное метро продолжает расти, каждый год вводятся новые станции, продлеваются существующие и строятся новые линии, поэтому вопрос обеспечения метрополитена современными электродепо для обслуживания подвижного состава сегодня очень актуален. В апреле этого года мы завершили реконструкцию и ввели депо "Сокол", сейчас ведется строительство и реконструкция еще четырех электродепо", - рассказал он.
Заммэра пояснил, что речь идет о депо "Нижегородское", "Южное", "Выхино" и "Владыкино".
На территории депо "Нижегородское" сейчас возводятся основные конструкции ремонтного корпуса. В рамках строительства депо "Южное" идет сооружение ограждающих конструкций и устройство фундаментов, на территории депо "Выхино" строят базу аварийно-восстановительных средств и цех обточки колесных пар. Во "Владыкино" сооружаются новые нефы отстойно-ремонтного корпуса, строится здание эксплуатационного персонала, склад эскалаторных служб, а также проводится реконструкция здания мойки подвижного состава, уточнил Бочкарёв.
В настоящее время московский метрополитен располагает 20 электродепо. С 2011 года было построено или реконструировано 11 таких объектов. В 2022-2023 годах планируется построить еще два. В 2024-2027 годах планируется провести реконструкцию электродепо "Новогиреево" Калининской линии, построить электродепо "Саларьево" ("Столбово") Сокольнической линии, а также два электродепо для обслуживания Троицкой ветки. В составе перспективных Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий метро предполагается строительство электродепо "Ильинское" и "Красный строитель" ("Бирюлевское").