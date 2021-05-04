https://ria.ru/20210504/ekologiya-1731086780.html

Эксперт ответил на возражения экологов из-за "Северного потока — 2"

Эксперт ответил на возражения экологов из-за "Северного потока — 2"

"Северный поток — 2" не представляет собой реальную угрозу для морской фауны Балтики, такие стройки не могут быть реализованы без специальной масштабной... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T13:12

2021-05-04T13:12

2021-05-04T13:12

россия

северный поток — 2

павел сигал

газпром

германия

экономика

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. "Северный поток — 2" не представляет собой реальную угрозу для морской фауны Балтики, такие стройки не могут быть реализованы без специальной масштабной экспертизы, заявил РИА Новости первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.В понедельник немецкая экологическая организация Nabu подала иск против разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода "Северный поток — 2". Иск касается еще незавершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. В заявлении Nabu подчеркивается, что проект "напрямую разрушает среду обитания на морском дне на площади размером более 16 футбольных полей, общая зона влияния более чем в десять раз больше".Он отметил, что помимо Nabu другие экологические организации ранее подавали различные иски, которые были призваны затормозить строительство "Северного потока — 2" или отменить реализацию проекта.Ранее такое требование предъявляла Всемирная организация охраны дикой природы и экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH). Также заявлялось об ущербе для морской фауны в результате прокладки трубопровода, однако BSH продлило ранее выданное разрешение на строительство "Северного потока — 2" до конца мая 2021 года, уточнил Сигал."В своем заявлении BSH отметило, что после рассмотрения изложенных в протесте экологов сомнений и по итогам обстоятельной проверки связанных с экологией вопросов разрешение на строительство остается в силе. Ведомство подтвердило итоги своей прежней экспертизы, согласно которой прокладка труб не несет угрозы для морской флоры и фауны", - напомнил эксперт.Правительство Германии ранее озвучивало точку зрения, что потенциальные угрозы для экологии в случае строительства "СП 2" будут минимизированы, а на первый план выходит экономическая необходимость трубопровода для нужд общества. Кроме того, Германия по-прежнему привержена планам отказа от угольной и ядерной энергетики, а природный газ рассматривается как топливо переходного периода к целям по декарбонизации экономики. Газ нужен Германии минимум до 2040 года, поскольку к этому периоду ВИЭ станет основным источником получения энергии на территории ФРГ, заключил он."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток — 2" построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам: примерно 93 километра в датских водах и около 28 километров в немецких. Как сообщал 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что газопровод "Северный поток — 2" будет достроен, работа над этим продолжается.

https://ria.ru/20210504/potok-1731076468.html

https://ria.ru/20210429/gazoprovod-1730484038.html

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россия, северный поток — 2, павел сигал, газпром, германия, экономика