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https://ria.ru/20210504/ekologiya-1731086780.html
Эксперт ответил на возражения экологов из-за "Северного потока — 2"
Эксперт ответил на возражения экологов из-за "Северного потока — 2"
"Северный поток — 2" не представляет собой реальную угрозу для морской фауны Балтики, такие стройки не могут быть реализованы без специальной масштабной... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T13:12
2021-05-04T13:12
россия
северный поток — 2
павел сигал
газпром
германия
экономика
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. "Северный поток — 2" не представляет собой реальную угрозу для морской фауны Балтики, такие стройки не могут быть реализованы без специальной масштабной экспертизы, заявил РИА Новости первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.В понедельник немецкая экологическая организация Nabu подала иск против разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода "Северный поток — 2". Иск касается еще незавершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. В заявлении Nabu подчеркивается, что проект "напрямую разрушает среду обитания на морском дне на площади размером более 16 футбольных полей, общая зона влияния более чем в десять раз больше".Он отметил, что помимо Nabu другие экологические организации ранее подавали различные иски, которые были призваны затормозить строительство "Северного потока — 2" или отменить реализацию проекта.Ранее такое требование предъявляла Всемирная организация охраны дикой природы и экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH). Также заявлялось об ущербе для морской фауны в результате прокладки трубопровода, однако BSH продлило ранее выданное разрешение на строительство "Северного потока — 2" до конца мая 2021 года, уточнил Сигал."В своем заявлении BSH отметило, что после рассмотрения изложенных в протесте экологов сомнений и по итогам обстоятельной проверки связанных с экологией вопросов разрешение на строительство остается в силе. Ведомство подтвердило итоги своей прежней экспертизы, согласно которой прокладка труб не несет угрозы для морской флоры и фауны", - напомнил эксперт.Правительство Германии ранее озвучивало точку зрения, что потенциальные угрозы для экологии в случае строительства "СП 2" будут минимизированы, а на первый план выходит экономическая необходимость трубопровода для нужд общества. Кроме того, Германия по-прежнему привержена планам отказа от угольной и ядерной энергетики, а природный газ рассматривается как топливо переходного периода к целям по декарбонизации экономики. Газ нужен Германии минимум до 2040 года, поскольку к этому периоду ВИЭ станет основным источником получения энергии на территории ФРГ, заключил он."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток — 2" построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам: примерно 93 километра в датских водах и около 28 километров в немецких. Как сообщал 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что газопровод "Северный поток — 2" будет достроен, работа над этим продолжается.
https://ria.ru/20210504/potok-1731076468.html
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россия, северный поток — 2, павел сигал, газпром, германия, экономика

Эксперт ответил на возражения экологов из-за "Северного потока — 2"

13:12 04.05.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. "Северный поток — 2" не представляет собой реальную угрозу для морской фауны Балтики, такие стройки не могут быть реализованы без специальной масштабной экспертизы, заявил РИА Новости первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.
В понедельник немецкая экологическая организация Nabu подала иск против разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода "Северный поток — 2". Иск касается еще незавершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. В заявлении Nabu подчеркивается, что проект "напрямую разрушает среду обитания на морском дне на площади размером более 16 футбольных полей, общая зона влияния более чем в десять раз больше".
"Возражения экологов, которые звучали и ранее, уже неоднократно опровергались официальными ведомствами и правительством Германии, а попытки затормозить стройку или заморозить ее рассматриваются как спекуляции. Реальной опасности трубопровод морской фауне Балтики не несет - такие стройки не могут быть реализованы без специальной масштабной экспертизы, которую предварительно проводили власти Германии и международные организации", - подчеркнул Сигал.
Он отметил, что помимо Nabu другие экологические организации ранее подавали различные иски, которые были призваны затормозить строительство "Северного потока — 2" или отменить реализацию проекта.
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Ранее такое требование предъявляла Всемирная организация охраны дикой природы и экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH). Также заявлялось об ущербе для морской фауны в результате прокладки трубопровода, однако BSH продлило ранее выданное разрешение на строительство "Северного потока — 2" до конца мая 2021 года, уточнил Сигал.
"В своем заявлении BSH отметило, что после рассмотрения изложенных в протесте экологов сомнений и по итогам обстоятельной проверки связанных с экологией вопросов разрешение на строительство остается в силе. Ведомство подтвердило итоги своей прежней экспертизы, согласно которой прокладка труб не несет угрозы для морской флоры и фауны", - напомнил эксперт.
Правительство Германии ранее озвучивало точку зрения, что потенциальные угрозы для экологии в случае строительства "СП 2" будут минимизированы, а на первый план выходит экономическая необходимость трубопровода для нужд общества. Кроме того, Германия по-прежнему привержена планам отказа от угольной и ядерной энергетики, а природный газ рассматривается как топливо переходного периода к целям по декарбонизации экономики. Газ нужен Германии минимум до 2040 года, поскольку к этому периоду ВИЭ станет основным источником получения энергии на территории ФРГ, заключил он.
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"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".
По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток — 2" построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам: примерно 93 километра в датских водах и около 28 километров в немецких. Как сообщал 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что газопровод "Северный поток — 2" будет достроен, работа над этим продолжается.
 
РоссияСеверный поток — 2Павел СигалГазпромГерманияЭкономика
 
 
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