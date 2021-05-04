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Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
Украинские силовики два раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T08:09
2021-05-04T08:09
сцкк
луганская народная республика
донецкая народная республика
оон
украина
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ЛУГАНСК, 4 мая - РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявляли, что 2 мая украинские силовики не нарушали режим тишины."За истекшие сутки 3 мая ... зафиксировано два нарушения режима прекращения огня", - сказал представитель ЛНР.По данным представительства, украинские силовики вели огонь из миномета, гранатометов и стрелкового оружия по подконтрольным республике населенным пунктам Логвиново и Смелое."Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", - добавил представитель ЛНР в СЦКК.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210503/donbass-1731018668.html
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луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
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сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире

Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

08:09 04.05.2021
 
© REUTERS / Alexander ErmochenkoВоеннослужащий ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области
Военнослужащий ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 4 мая - РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявляли, что 2 мая украинские силовики не нарушали режим тишины.
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"За истекшие сутки 3 мая ... зафиксировано два нарушения режима прекращения огня", - сказал представитель ЛНР.
По данным представительства, украинские силовики вели огонь из миномета, гранатометов и стрелкового оружия по подконтрольным республике населенным пунктам Логвиново и Смелое.
"Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", - добавил представитель ЛНР в СЦКК.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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