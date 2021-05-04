Премьер Белоруссии рассказал об ответе на западные санкции
14:18 04.05.2021 (обновлено: 14:19 04.05.2021)
МИНСК, 4 мая - РИА Новости. Белоруссия готова отвечать на экономические санкции Запада симметрично, но рассчитывает, что такой необходимости не возникнет, заявил во вторник премьер республики Роман Головченко.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал в качестве ответной меры указ о запрете на ввоз в страну отдельных товаров и на импорт работ и услуг юридических и физлиц государств, которые ввели санкции против Минска. В конце апреля пресс-служба правительства сообщила, что утвержден список ответных экономических мер на санкции Запада, в перечень запрещенных внесены товары чешской и немецких компаний Škoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf. Перечень запрещенных товаров действителен в течение шести месяцев.
"Беларусь - миролюбивая страна, в том числе и во внешней политике. Но если на нас нападают, мы будем вынуждены отвечать. Но мы рассчитываем, что здравый смысл восторжествует и мы не дойдем до точки, когда придется отвечать симметрично. Но если ситуация этого потребует, то мы к этому готовы", - приводит слова Головченко агентство Sputnik Беларусь.
На уточняющий вопрос, какие именно иностранные компании в будущем могут затронуть контрсанкции Минска, премьер ответил: "Если до этого дойдет, то мы, конечно, скажем. Но еще раз подчеркну, что мы не хотим действовать так же оголтело, как действуют против нас". При этом Головченко выразил надежду, что в политических, деловых кругах на Западе в конечном итоге "возобладает здравый смысл" и они прекратят санкционное давление, тем более, как указал премьер, Литва, Латвия, Польша и Украина имеют в Белоруссии "серьезные деловые интересы".
В целом, по словам главы правительства республики, далее в плане ответных санкций белорусская сторона будет "действовать по обстановке".
Также Головченко подчеркнул, что в соответствии с международным правом санкции могут вводиться за крайне серьезные и доказанные преступления, совершенные в конкретном государстве, а это к Белоруссии относиться не может. "К сожалению, общая девальвация международной правовой системы приводит к тому, что санкциями пользуются как инструментом воздействия или давления на неугодные государства, как правило, с целью ухудшения экономической ситуации в стране. То есть декларируемые цели санкций расходятся с их имплементацией", - заметил премьер.
Он также обратил внимание, что Белоруссия в течение ряда лет подвергалась тем или иным формам санкционного давления. "Результат вы видите: мы стали крепче, научились жить в этих условиях. Мы не принимаем этого и не можем смириться с тем, что на суверенное, независимое государство есть попытки такого давления. Мы в меру отвечаем на эти выпады - не только вербально, заявлениями, но и принятием конкретных экономических мер. Но не хотим огулом уподобляться нашим противникам, поэтому отвечаем как симметрично, так и асимметрично", - пояснил Головченко.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, они не признали выборы свободными и демократичными, а Лукашенко – избранным президентом. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли об ответе на санкции.
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