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Премьер Белоруссии рассказал об ответе на западные санкции
Премьер Белоруссии рассказал об ответе на западные санкции
Белоруссия готова отвечать на экономические санкции Запада симметрично, но рассчитывает, что такой необходимости не возникнет, заявил во вторник премьер... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T14:18
2021-05-04T14:19
роман головченко
александр лукашенко
латвия
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 4 мая - РИА Новости. Белоруссия готова отвечать на экономические санкции Запада симметрично, но рассчитывает, что такой необходимости не возникнет, заявил во вторник премьер республики Роман Головченко.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал в качестве ответной меры указ о запрете на ввоз в страну отдельных товаров и на импорт работ и услуг юридических и физлиц государств, которые ввели санкции против Минска. В конце апреля пресс-служба правительства сообщила, что утвержден список ответных экономических мер на санкции Запада, в перечень запрещенных внесены товары чешской и немецких компаний Škoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf. Перечень запрещенных товаров действителен в течение шести месяцев."Беларусь - миролюбивая страна, в том числе и во внешней политике. Но если на нас нападают, мы будем вынуждены отвечать. Но мы рассчитываем, что здравый смысл восторжествует и мы не дойдем до точки, когда придется отвечать симметрично. Но если ситуация этого потребует, то мы к этому готовы", - приводит слова Головченко агентство Sputnik Беларусь.На уточняющий вопрос, какие именно иностранные компании в будущем могут затронуть контрсанкции Минска, премьер ответил: "Если до этого дойдет, то мы, конечно, скажем. Но еще раз подчеркну, что мы не хотим действовать так же оголтело, как действуют против нас". При этом Головченко выразил надежду, что в политических, деловых кругах на Западе в конечном итоге "возобладает здравый смысл" и они прекратят санкционное давление, тем более, как указал премьер, Литва, Латвия, Польша и Украина имеют в Белоруссии "серьезные деловые интересы".В целом, по словам главы правительства республики, далее в плане ответных санкций белорусская сторона будет "действовать по обстановке".Также Головченко подчеркнул, что в соответствии с международным правом санкции могут вводиться за крайне серьезные и доказанные преступления, совершенные в конкретном государстве, а это к Белоруссии относиться не может. "К сожалению, общая девальвация международной правовой системы приводит к тому, что санкциями пользуются как инструментом воздействия или давления на неугодные государства, как правило, с целью ухудшения экономической ситуации в стране. То есть декларируемые цели санкций расходятся с их имплементацией", - заметил премьер.Он также обратил внимание, что Белоруссия в течение ряда лет подвергалась тем или иным формам санкционного давления. "Результат вы видите: мы стали крепче, научились жить в этих условиях. Мы не принимаем этого и не можем смириться с тем, что на суверенное, независимое государство есть попытки такого давления. Мы в меру отвечаем на эти выпады - не только вербально, заявлениями, но и принятием конкретных экономических мер. Но не хотим огулом уподобляться нашим противникам, поэтому отвечаем как симметрично, так и асимметрично", - пояснил Головченко.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, они не признали выборы свободными и демократичными, а Лукашенко – избранным президентом. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли об ответе на санкции.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20210504/sanktsii-1731094398.html
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роман головченко, александр лукашенко, латвия, минск, белоруссия, в мире

Премьер Белоруссии рассказал об ответе на западные санкции

14:18 04.05.2021 (обновлено: 14:19 04.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МИНСК, 4 мая - РИА Новости. Белоруссия готова отвечать на экономические санкции Запада симметрично, но рассчитывает, что такой необходимости не возникнет, заявил во вторник премьер республики Роман Головченко.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал в качестве ответной меры указ о запрете на ввоз в страну отдельных товаров и на импорт работ и услуг юридических и физлиц государств, которые ввели санкции против Минска. В конце апреля пресс-служба правительства сообщила, что утвержден список ответных экономических мер на санкции Запада, в перечень запрещенных внесены товары чешской и немецких компаний Škoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf. Перечень запрещенных товаров действителен в течение шести месяцев.
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"Беларусь - миролюбивая страна, в том числе и во внешней политике. Но если на нас нападают, мы будем вынуждены отвечать. Но мы рассчитываем, что здравый смысл восторжествует и мы не дойдем до точки, когда придется отвечать симметрично. Но если ситуация этого потребует, то мы к этому готовы", - приводит слова Головченко агентство Sputnik Беларусь.
На уточняющий вопрос, какие именно иностранные компании в будущем могут затронуть контрсанкции Минска, премьер ответил: "Если до этого дойдет, то мы, конечно, скажем. Но еще раз подчеркну, что мы не хотим действовать так же оголтело, как действуют против нас". При этом Головченко выразил надежду, что в политических, деловых кругах на Западе в конечном итоге "возобладает здравый смысл" и они прекратят санкционное давление, тем более, как указал премьер, Литва, Латвия, Польша и Украина имеют в Белоруссии "серьезные деловые интересы".
В целом, по словам главы правительства республики, далее в плане ответных санкций белорусская сторона будет "действовать по обстановке".
Также Головченко подчеркнул, что в соответствии с международным правом санкции могут вводиться за крайне серьезные и доказанные преступления, совершенные в конкретном государстве, а это к Белоруссии относиться не может. "К сожалению, общая девальвация международной правовой системы приводит к тому, что санкциями пользуются как инструментом воздействия или давления на неугодные государства, как правило, с целью ухудшения экономической ситуации в стране. То есть декларируемые цели санкций расходятся с их имплементацией", - заметил премьер.
Он также обратил внимание, что Белоруссия в течение ряда лет подвергалась тем или иным формам санкционного давления. "Результат вы видите: мы стали крепче, научились жить в этих условиях. Мы не принимаем этого и не можем смириться с тем, что на суверенное, независимое государство есть попытки такого давления. Мы в меру отвечаем на эти выпады - не только вербально, заявлениями, но и принятием конкретных экономических мер. Но не хотим огулом уподобляться нашим противникам, поэтому отвечаем как симметрично, так и асимметрично", - пояснил Головченко.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, они не признали выборы свободными и демократичными, а Лукашенко – избранным президентом. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли об ответе на санкции.
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