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Президент Армении отправил в отставку замначальника генштаба республики
Президент Армении отправил в отставку замначальника генштаба республики
Президент Армении Армен Саркисян освободил Карена Абрамяна от должности начальника оперативного управления-заместителя начальника генштаба вооруженных сил... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T16:31
2021-05-04T16:31
армен саркисян
армения
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ЕРЕВАН, 4 мая – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян освободил Карена Абрамяна от должности начальника оперативного управления-заместителя начальника генштаба вооруженных сил страны, говорится в указе, размещенном на сайте президента."Принимая за основу предложение премьер-министра, освободить генерал-лейтенанта Карена Абрамяна от должности начальника главного оперативного управления – заместителя начальника генштаба", - говорится в указе.О причинах отставки не сообщается.Абрамян был назначен заместителем начальника генштаба вооруженных сил Армении в июне 2020 года.
https://ria.ru/20210504/privivka-1731096604.html
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армен саркисян, армения, в мире

Президент Армении отправил в отставку замначальника генштаба республики

16:31 04.05.2021
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники полиции на площади Революции во время митинга оппозиции в Ереване
Сотрудники полиции на площади Революции во время митинга оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
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ЕРЕВАН, 4 мая – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян освободил Карена Абрамяна от должности начальника оперативного управления-заместителя начальника генштаба вооруженных сил страны, говорится в указе, размещенном на сайте президента.
"Принимая за основу предложение премьер-министра, освободить генерал-лейтенанта Карена Абрамяна от должности начальника главного оперативного управления – заместителя начальника генштаба", - говорится в указе.
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О причинах отставки не сообщается.
Абрамян был назначен заместителем начальника генштаба вооруженных сил Армении в июне 2020 года.
 
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