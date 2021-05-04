https://ria.ru/20210504/armeniya-1731113236.html

Президент Армении отправил в отставку замначальника генштаба республики

Президент Армении отправил в отставку замначальника генштаба республики

Президент Армении Армен Саркисян освободил Карена Абрамяна от должности начальника оперативного управления-заместителя начальника генштаба вооруженных сил... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T16:31

2021-05-04T16:31

2021-05-04T16:31

армен саркисян

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600660956_0:75:3063:1798_1920x0_80_0_0_b37416c336338043699dc642686663bf.jpg

ЕРЕВАН, 4 мая – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян освободил Карена Абрамяна от должности начальника оперативного управления-заместителя начальника генштаба вооруженных сил страны, говорится в указе, размещенном на сайте президента."Принимая за основу предложение премьер-министра, освободить генерал-лейтенанта Карена Абрамяна от должности начальника главного оперативного управления – заместителя начальника генштаба", - говорится в указе.О причинах отставки не сообщается.Абрамян был назначен заместителем начальника генштаба вооруженных сил Армении в июне 2020 года.

https://ria.ru/20210504/privivka-1731096604.html

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армен саркисян, армения, в мире