https://ria.ru/20210504/armeniya-1731113236.html
Президент Армении отправил в отставку замначальника генштаба республики
Президент Армении отправил в отставку замначальника генштаба республики
Президент Армении Армен Саркисян освободил Карена Абрамяна от должности начальника оперативного управления-заместителя начальника генштаба вооруженных сил... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T16:31
2021-05-04T16:31
2021-05-04T16:31
армен саркисян
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ЕРЕВАН, 4 мая – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян освободил Карена Абрамяна от должности начальника оперативного управления-заместителя начальника генштаба вооруженных сил страны, говорится в указе, размещенном на сайте президента."Принимая за основу предложение премьер-министра, освободить генерал-лейтенанта Карена Абрамяна от должности начальника главного оперативного управления – заместителя начальника генштаба", - говорится в указе.О причинах отставки не сообщается.Абрамян был назначен заместителем начальника генштаба вооруженных сил Армении в июне 2020 года.
https://ria.ru/20210504/privivka-1731096604.html
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