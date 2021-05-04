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Эксперт назвал вывод американских военных из Афганистана поражением США
Эксперт назвал вывод американских военных из Афганистана поражением США
Вывод американских войск из Афганистана является военным поражением США, поскольку за 20 лет Вашингтону не удалось достичь своих целей в этой стране и... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T03:17
2021-05-04T03:17
афганистан
сша
в мире
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Вывод американских войск из Афганистана является военным поражением США, поскольку за 20 лет Вашингтону не удалось достичь своих целей в этой стране и стабилизировать в ней обстановку, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.Ранее афганский телеканал Tolo News сообщил со ссылкой на источники, что США и радикальное движение "Талибан" обсуждают возможность завершения вывода американских войск из Афганистана к началу июля.Согласно данной публикации, если между сторонами будет достигнуто соглашение по данному вопросу, то "Талибан" вернется к переговорам, примет участие в конференции по Афганистану в Турции и сократит уровень насилия.Эксперт отметил, что после вывода американских войск ситуация может развиваться по различным сценариям, однако, по его мнению, ни талибы, ни нынешние кабульские власти не смогут одержать окончательной победы друг над другом в грядущем противостоянии, поэтому им неизбежно придётся прийти к консенсусу.Сивков предположил, что эта война будет продолжаться ещё минимум несколько лет, при этом он подчеркнул, что, если третья влиятельная сторона&nbsp; не вмешается во внутриафганское противостояние, как это происходило на протяжении последних десятилетий, конфликт не станет затяжным.Ранее Белый дом подтвердил, что США начали вывод войск из Афганистана. Для обеспечения безопасности американский контингент на начальном этапе этой операции возрастет. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что Штаты готовы защищать "всеми средствами" себя и своих союзников в случае, если подвергнутся атаке во время вывода войск из Афганистана.Администрация США объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. В 2020 году США и представители движения "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. С момента подписания соглашения талибы неоднократно обвиняли Вашингтон в нарушении соглашения.
https://radiosputnik.ria.ru/20210503/afganistan-1731014316.html
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афганистан, сша, в мире

Эксперт назвал вывод американских военных из Афганистана поражением США

03:17 04.05.2021
 
© Фото : Master Sgt. Alejandro LiceaАмериканские военные на юго-востоке Афганистана
Американские военные на юго-востоке Афганистана - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© Фото : Master Sgt. Alejandro Licea
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Вывод американских войск из Афганистана является военным поражением США, поскольку за 20 лет Вашингтону не удалось достичь своих целей в этой стране и стабилизировать в ней обстановку, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.
Ранее афганский телеканал Tolo News сообщил со ссылкой на источники, что США и радикальное движение "Талибан" обсуждают возможность завершения вывода американских войск из Афганистана к началу июля.
Согласно данной публикации, если между сторонами будет достигнуто соглашение по данному вопросу, то "Талибан" вернется к переговорам, примет участие в конференции по Афганистану в Турции и сократит уровень насилия.
"Вывод войск США из Афганистана свидетельствует лишь об одном – военном поражении Вашингтона в этой стране. Ничего им там добиться не удалось. Конечно, после их ухода между талибами и проамериканской группой, сидящей во власти в Кабуле, вспыхнет новая гражданская война, но отсутствие влияния третьей мощной силы, которое оказывалось все эти годы, дает надежду на то, что афганцы разберутся между собой и смогут прийти к некоему консенсусу", - сказал Сивков.
Американские военные на юго-востоке Афганистана - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
3 мая, 17:13В мире
США и талибы допустили ускоренное завершение вывода войск из Афганистана
Эксперт отметил, что после вывода американских войск ситуация может развиваться по различным сценариям, однако, по его мнению, ни талибы, ни нынешние кабульские власти не смогут одержать окончательной победы друг над другом в грядущем противостоянии, поэтому им неизбежно придётся прийти к консенсусу.
"Либо же одна сторона по итогам этой войны одержит верх над другой, либо, что более вероятно, талибам и нынешним кабульским элитам придётся в итоге договориться и создать некое новое коалиционное правительство и приступить к крайне долгому и трудному процессу послевоенного восстановления страны", - отметил собеседник агентства.
Сивков предположил, что эта война будет продолжаться ещё минимум несколько лет, при этом он подчеркнул, что, если третья влиятельная сторона  не вмешается во внутриафганское противостояние, как это происходило на протяжении последних десятилетий, конфликт не станет затяжным.
Американские солдаты в Афганистане - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
3 мая, 03:37
Блинкен заявил, что США иногда забывают, зачем ввели войска в Афганистан
Ранее Белый дом подтвердил, что США начали вывод войск из Афганистана. Для обеспечения безопасности американский контингент на начальном этапе этой операции возрастет. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что Штаты готовы защищать "всеми средствами" себя и своих союзников в случае, если подвергнутся атаке во время вывода войск из Афганистана.
Администрация США объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. В 2020 году США и представители движения "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. С момента подписания соглашения талибы неоднократно обвиняли Вашингтон в нарушении соглашения.
Батальон солдат США загружается в военный самолет - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
1 мая, 08:00
"Новая проблема": почему вывод войск США из Афганистана опасен для России
 
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