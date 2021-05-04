https://ria.ru/20210504/afganistan-1731048498.html
Эксперт назвал вывод американских военных из Афганистана поражением США
Эксперт назвал вывод американских военных из Афганистана поражением США
Вывод американских войск из Афганистана является военным поражением США, поскольку за 20 лет Вашингтону не удалось достичь своих целей в этой стране и... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T03:17
2021-05-04T03:17
2021-05-04T03:17
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Вывод американских войск из Афганистана является военным поражением США, поскольку за 20 лет Вашингтону не удалось достичь своих целей в этой стране и стабилизировать в ней обстановку, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.Ранее афганский телеканал Tolo News сообщил со ссылкой на источники, что США и радикальное движение "Талибан" обсуждают возможность завершения вывода американских войск из Афганистана к началу июля.Согласно данной публикации, если между сторонами будет достигнуто соглашение по данному вопросу, то "Талибан" вернется к переговорам, примет участие в конференции по Афганистану в Турции и сократит уровень насилия.Эксперт отметил, что после вывода американских войск ситуация может развиваться по различным сценариям, однако, по его мнению, ни талибы, ни нынешние кабульские власти не смогут одержать окончательной победы друг над другом в грядущем противостоянии, поэтому им неизбежно придётся прийти к консенсусу.Сивков предположил, что эта война будет продолжаться ещё минимум несколько лет, при этом он подчеркнул, что, если третья влиятельная сторона не вмешается во внутриафганское противостояние, как это происходило на протяжении последних десятилетий, конфликт не станет затяжным.Ранее Белый дом подтвердил, что США начали вывод войск из Афганистана. Для обеспечения безопасности американский контингент на начальном этапе этой операции возрастет. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что Штаты готовы защищать "всеми средствами" себя и своих союзников в случае, если подвергнутся атаке во время вывода войск из Афганистана.Администрация США объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. В 2020 году США и представители движения "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. С момента подписания соглашения талибы неоднократно обвиняли Вашингтон в нарушении соглашения.
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афганистан, сша, в мире
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости.
Вывод американских войск из Афганистана
является военным поражением США
, поскольку за 20 лет Вашингтону не удалось достичь своих целей в этой стране и стабилизировать в ней обстановку, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков
.
Ранее афганский телеканал Tolo News
сообщил со ссылкой на источники, что США и радикальное движение "Талибан
" обсуждают возможность завершения вывода американских войск из Афганистана к началу июля.
Согласно данной публикации, если между сторонами будет достигнуто соглашение по данному вопросу, то "Талибан" вернется к переговорам, примет участие в конференции по Афганистану в Турции
и сократит уровень насилия.
"Вывод войск США из Афганистана свидетельствует лишь об одном – военном поражении Вашингтона в этой стране. Ничего им там добиться не удалось. Конечно, после их ухода между талибами и проамериканской группой, сидящей во власти в Кабуле, вспыхнет новая гражданская война, но отсутствие влияния третьей мощной силы, которое оказывалось все эти годы, дает надежду на то, что афганцы разберутся между собой и смогут прийти к некоему консенсусу", - сказал Сивков.
Эксперт отметил, что после вывода американских войск ситуация может развиваться по различным сценариям, однако, по его мнению, ни талибы, ни нынешние кабульские власти не смогут одержать окончательной победы друг над другом в грядущем противостоянии, поэтому им неизбежно придётся прийти к консенсусу.
"Либо же одна сторона по итогам этой войны одержит верх над другой, либо, что более вероятно, талибам и нынешним кабульским элитам придётся в итоге договориться и создать некое новое коалиционное правительство и приступить к крайне долгому и трудному процессу послевоенного восстановления страны", - отметил собеседник агентства.
Сивков предположил, что эта война будет продолжаться ещё минимум несколько лет, при этом он подчеркнул, что, если третья влиятельная сторона не вмешается во внутриафганское противостояние, как это происходило на протяжении последних десятилетий, конфликт не станет затяжным.
Ранее Белый дом подтвердил, что США начали вывод войск из Афганистана. Для обеспечения безопасности американский контингент на начальном этапе этой операции возрастет. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что Штаты готовы защищать "всеми средствами" себя и своих союзников в случае, если подвергнутся атаке во время вывода войск из Афганистана.
Администрация США объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. В 2020 году США и представители движения "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. С момента подписания соглашения талибы неоднократно обвиняли Вашингтон в нарушении соглашения.