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Латвийские журналисты обратились к генсеку ООН
Латвийские журналисты обратились к генсеку ООН
В День свободы печати руководитель Baltnews Андрей Стариков отправил Антонию Гуттерришу видеообращение одного из журналистов, преследуемых в Латвии. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T22:59
2021-05-03T22:59
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В День свободы печати руководитель Baltnews Андрей Стариков отправил Антонию Гуттерришу видеообращение одного из журналистов, преследуемых в Латвии."Сегодня в День свободы печати я отправил генеральному секретарю ООН г-ну Гутерришу видеообращение нашего латвийского друга Андрея Яковлева. Это напоминание представителям ООН о вопиющей ситуации в Латвии, где власти страны преследуют журналистов, сотрудничающих с российскими информагентствами – Baltnews и Sputnik.Мы не ждем, что слово Гутерриша заставит латвийские власти сиюминутно прекратить уголовное преследование журналистов. О степени латвийского политического самодурства говорит сам факт появления этих абсурдных дел.Наше обращение – тест для ООН: отреагирует ли генеральный секретарь самой авторитетной международной структуры на ситуацию в Латвии, отстоит ли базовые принципы на которых создавалась Организация Объединенных Наций? Либо пойдет на поводу политической конъюнктуры, добивая веру в ООН, в ее возможности. Вне зависимости от реакции Гутерриша на это обращение либо в ее отсутствии, мы продолжим поддерживать журналистов в Прибалтике, попавших под репрессии за одно лишь сотрудничество с российскими СМИ, всеми имеющимися в наших руках инструментами", - сказал Андрей Стариков.
https://radiosputnik.ria.ru/20210503/tsenzura-1730982012.html
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прибалтика, латвия, оон

Латвийские журналисты обратились к генсеку ООН

22:59 03.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В День свободы печати руководитель Baltnews Андрей Стариков отправил Антонию Гуттерришу видеообращение одного из журналистов, преследуемых в Латвии.
"Сегодня в День свободы печати я отправил генеральному секретарю ООН г-ну Гутерришу видеообращение нашего латвийского друга Андрея Яковлева. Это напоминание представителям ООН о вопиющей ситуации в Латвии, где власти страны преследуют журналистов, сотрудничающих с российскими информагентствами – Baltnews и Sputnik.
Старый город Вильнюса, Литва - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
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Мы не ждем, что слово Гутерриша заставит латвийские власти сиюминутно прекратить уголовное преследование журналистов. О степени латвийского политического самодурства говорит сам факт появления этих абсурдных дел.
Наше обращение – тест для ООН: отреагирует ли генеральный секретарь самой авторитетной международной структуры на ситуацию в Латвии, отстоит ли базовые принципы на которых создавалась Организация Объединенных Наций? Либо пойдет на поводу политической конъюнктуры, добивая веру в ООН, в ее возможности.
Вне зависимости от реакции Гутерриша на это обращение либо в ее отсутствии, мы продолжим поддерживать журналистов в Прибалтике, попавших под репрессии за одно лишь сотрудничество с российскими СМИ, всеми имеющимися в наших руках инструментами", - сказал Андрей Стариков.

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