https://ria.ru/20210503/zhurnalisty-1731041225.html

Латвийские журналисты обратились к генсеку ООН

Латвийские журналисты обратились к генсеку ООН

В День свободы печати руководитель Baltnews Андрей Стариков отправил Антонию Гуттерришу видеообращение одного из журналистов, преследуемых в Латвии. РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T22:59

2021-05-03T22:59

2021-05-03T22:59

прибалтика

латвия

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156175/20/1561752035_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_d19b6dafb3be1e62da19d8df3fc7c810.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В День свободы печати руководитель Baltnews Андрей Стариков отправил Антонию Гуттерришу видеообращение одного из журналистов, преследуемых в Латвии."Сегодня в День свободы печати я отправил генеральному секретарю ООН г-ну Гутерришу видеообращение нашего латвийского друга Андрея Яковлева. Это напоминание представителям ООН о вопиющей ситуации в Латвии, где власти страны преследуют журналистов, сотрудничающих с российскими информагентствами – Baltnews и Sputnik.Мы не ждем, что слово Гутерриша заставит латвийские власти сиюминутно прекратить уголовное преследование журналистов. О степени латвийского политического самодурства говорит сам факт появления этих абсурдных дел.Наше обращение – тест для ООН: отреагирует ли генеральный секретарь самой авторитетной международной структуры на ситуацию в Латвии, отстоит ли базовые принципы на которых создавалась Организация Объединенных Наций? Либо пойдет на поводу политической конъюнктуры, добивая веру в ООН, в ее возможности. Вне зависимости от реакции Гутерриша на это обращение либо в ее отсутствии, мы продолжим поддерживать журналистов в Прибалтике, попавших под репрессии за одно лишь сотрудничество с российскими СМИ, всеми имеющимися в наших руках инструментами", - сказал Андрей Стариков.

https://radiosputnik.ria.ru/20210503/tsenzura-1730982012.html

https://ria.ru/20210415/zhurnalisty-1728430880.html

прибалтика

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прибалтика, латвия, оон