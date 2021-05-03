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В Монголии произошло землетрясение магнитудой 5,9
В Монголии произошло землетрясение магнитудой 5,9
Подземный толчок магнитудой 5,9 зафиксирован в Монголии в районе озера Хубсугул в понедельник в 11:46 (мск), сообщает ГУ МЧС по Иркутской области. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T12:19
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монголия
в мире
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ИРКУТСК, 3 мая — РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 5,9 зафиксирован в Монголии в районе озера Хубсугул в понедельник в 11:46 (мск), сообщает ГУ МЧС по Иркутской области."Землетрясение зафиксировано в 16:46 (11:46 мск) в Монголии в районе озера Хубсугул, магнитуда — 5,9", — говорится в сообщении.По данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, на который ссылается МЧС, в эпицентре возможная максимальная интенсивность толчка составила 7,9 балла. В Иркутске он ощущался в три-четыре балла.
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монголия, в мире

В Монголии произошло землетрясение магнитудой 5,9

12:19 03.05.2021 (обновлено: 16:41 03.05.2021)
 
© AP Photo / Robert SorboСейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© AP Photo / Robert Sorbo
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ИРКУТСК, 3 мая — РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 5,9 зафиксирован в Монголии в районе озера Хубсугул в понедельник в 11:46 (мск), сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
"Землетрясение зафиксировано в 16:46 (11:46 мск) в Монголии в районе озера Хубсугул, магнитуда — 5,9", — говорится в сообщении.
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По данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, на который ссылается МЧС, в эпицентре возможная максимальная интенсивность толчка составила 7,9 балла. В Иркутске он ощущался в три-четыре балла.
 
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