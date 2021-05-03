https://ria.ru/20210503/zemletryasenie-1730983523.html

В Монголии произошло землетрясение магнитудой 5,9

В Монголии произошло землетрясение магнитудой 5,9

Подземный толчок магнитудой 5,9 зафиксирован в Монголии в районе озера Хубсугул в понедельник в 11:46 (мск), сообщает ГУ МЧС по Иркутской области. РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T12:19

2021-05-03T12:19

2021-05-03T16:41

монголия

в мире

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ИРКУТСК, 3 мая — РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 5,9 зафиксирован в Монголии в районе озера Хубсугул в понедельник в 11:46 (мск), сообщает ГУ МЧС по Иркутской области."Землетрясение зафиксировано в 16:46 (11:46 мск) в Монголии в районе озера Хубсугул, магнитуда — 5,9", — говорится в сообщении.По данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, на который ссылается МЧС, в эпицентре возможная максимальная интенсивность толчка составила 7,9 балла. В Иркутске он ощущался в три-четыре балла.

https://radiosputnik.ria.ru/20210426/tashkent-1729587792.html

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монголия, в мире