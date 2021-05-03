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Путин поручил доложить о мерах по созданию технологий производства вакцин
Путин поручил доложить о мерах по созданию технологий производства вакцин
Президент России Владимир Путин поручил до 31 декабря доложить о мерах по созданию российских технологий производства вакцин, лекарств нового поколения, в том... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T14:07
2021-05-03T14:07
2021-05-03T14:07
россия
здоровье - общество
владимир путин
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 31 декабря доложить о мерах по созданию российских технологий производства вакцин, лекарств нового поколения, в том числе против устойчивых к антибиотикам инфекций, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Обеспечить реализацию важнейших инновационных проектов государственного значения, направленных: на создание российских технологий производства широкого спектра вакцин, фармацевтических субстанций, а также лекарственных средств нового поколения, предназначенных в том числе для лечения инфекций, устойчивых к современным антибиотикам, с использованием преимущественно отечественного оборудования и компонентов", - написано в поручении.Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Доклад должен быть предоставлен до 31 декабря 2021 года.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, здоровье - общество, владимир путин