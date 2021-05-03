https://ria.ru/20210503/vaktsiny-1730995088.html

Путин поручил доложить о мерах по созданию технологий производства вакцин

Путин поручил доложить о мерах по созданию технологий производства вакцин

Президент России Владимир Путин поручил до 31 декабря доложить о мерах по созданию российских технологий производства вакцин, лекарств нового поколения, в том... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T14:07

2021-05-03T14:07

2021-05-03T14:07

россия

здоровье - общество

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603590406_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e2c81da804a0efc991c0fed92a756c35.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 31 декабря доложить о мерах по созданию российских технологий производства вакцин, лекарств нового поколения, в том числе против устойчивых к антибиотикам инфекций, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Обеспечить реализацию важнейших инновационных проектов государственного значения, направленных: на создание российских технологий производства широкого спектра вакцин, фармацевтических субстанций, а также лекарственных средств нового поколения, предназначенных в том числе для лечения инфекций, устойчивых к современным антибиотикам, с использованием преимущественно отечественного оборудования и компонентов", - написано в поручении.Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Доклад должен быть предоставлен до 31 декабря 2021 года.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, владимир путин