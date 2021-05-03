https://ria.ru/20210503/vaktsina-1731032140.html

"Вектор" изучит эффективность своей вакцины против индийского штамма

"Вектор" изучит эффективность своей вакцины против индийского штамма

Государственный научный центр "Вектор" изучит эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" против индийского варианта коронавируса при получении штамма, заявила... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T20:55

2021-05-03T20:55

2021-05-03T20:55

распространение коронавируса

татьяна непомнящих

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Государственный научный центр "Вектор" изучит эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" против индийского варианта коронавируса при получении штамма, заявила заместитель руководителя центра "Вектор" Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих."При получении нами индийского штамма такие же эксперименты будут проведены и с ним",- сказала Непомнящих в эфире канала "Россия 1".Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.

https://ria.ru/20210428/epivakkorona-1730309529.html

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татьяна непомнящих, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество