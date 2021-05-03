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В Таджикистане назвали действия киргизских военных на границе агрессией
В Таджикистане назвали действия киргизских военных на границе агрессией
Действия киргизских военных на таджикско-киргизской границе согласно международным нормам расцениваются как акт агрессии, заявила в понедельник Генпрокуратура... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T16:36
2021-05-03T16:57
в мире
ситуация на границе киргизии и таджикистана
таджикистан
киргизия
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ДУШАНБЕ, 3 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Действия киргизских военных на таджикско-киргизской границе согласно международным нормам расцениваются как акт агрессии, заявила в понедельник Генпрокуратура Таджикистана."Применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства, или каким-либо другим образом, несовместимым с Уставом ООН или же другими международными договорами расценивается, как акт агрессии. Засылка государством вооруженных банд или групп, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства, носящие серьезный характер, также считается актом агрессии", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Сообщалось о 50 погибших с обеих сторон и более 200 пострадавших. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая. В настоящее время обстановка на границе стабильная.
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в мире, ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, киргизия

В Таджикистане назвали действия киргизских военных на границе агрессией

16:36 03.05.2021 (обновлено: 16:57 03.05.2021)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВоеннослужащие и сотрудники полиции Киргизии в районе села Кок-Таш
Военнослужащие и сотрудники полиции Киргизии в районе села Кок-Таш - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
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ДУШАНБЕ, 3 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Действия киргизских военных на таджикско-киргизской границе согласно международным нормам расцениваются как акт агрессии, заявила в понедельник Генпрокуратура Таджикистана.
"Применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства, или каким-либо другим образом, несовместимым с Уставом ООН или же другими международными договорами расценивается, как акт агрессии. Засылка государством вооруженных банд или групп, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства, носящие серьезный характер, также считается актом агрессии", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Сообщалось о 50 погибших с обеих сторон и более 200 пострадавших. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая. В настоящее время обстановка на границе стабильная.
Военнослужащие и сотрудники полиции Киргизии в районе села Кок-Таш - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
Вчера, 12:34
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В миреСитуация на границе Киргизии и ТаджикистанаТаджикистанКиргизия
 
 
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